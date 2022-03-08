Как антивоенные выступления 8 марта запустили Февральскую революцию

23 февраля 1917 года, или 8 марта по григорианскому календарю, на петроградские улицы ранним утром вышли женщины.

Митинг начался на Выборгской стороне, где были расположены фабрики, работницы которых и стали первыми участницами акции. Требования у них были понятные, женщины выступили с лозунгом «Война, дороговизна и положение женщины-работницы». «Начинает твориться что-то неладное! На Выборгской стороне произошли большие беспорядки из-за хлебных затруднений», — писал тогда в своём дневнике русский художник Александр Бенуа.

Атмосфера в городе была напряжённая. Петроград занесло снегом, из-за чего возникли проблемы с поставкой хлеба. Привезённый тут же сметали с прилавков, не всем хватало, поэтому с раннего утра перед магазинами выстраивались длинные очереди. Женщины, которых в этих очередях было большинство, легко подхватили девиз вышедших работниц и присоединились к демонстрации. Кроме хлеба они требовали, чтобы их мужей, сыновей и братьев вернули с затянувшейся войны, которая к тому времени длилась уже несколько лет. Масла в огонь подлил и отъезд императора Николая II в Могилёв: глава государства покинул столицу 22 февраля.

«Женский день» как повод к началу революции

К 1917 году у петроградских работниц уже был опыт празднования женского дня. Впервые в Российской империи его отметили ещё в 1913 году, однако после этого праздновали его нерегулярно. В столице империи в начале 20-го века появились специальные организации, которые пытались добиться равных прав женщин с мужчинами. К ним, например, относилось «Русское женское взаимноблаготворительное общество», «Союз равноправия женщин» или «Женская прогрессивная партия».

Изначально небольшая демонстрация, начавшаяся на Выборгской стороне, собирала всё больше участниц. Стали раздаваться выкрики: «На Невский!». Так женщины подтолкнули петроградских революционеров к активным действиям. В своей работе «История русской революции» Лев Троцкий даже отмечал, что работницы во время волнений действовали более самоотверженно, чем мужчины: они, по словам «демона революции», пытались схватиться за оружие и уговаривали солдат присоединиться к демонстрантам.

Всего, по оценкам историков, на протестные акции в тот день в столице вышли почти 130 тыс. рабочих с 50 предприятий. В демонстрации, таким образом, участвовал практически каждый третий рабочий Петрограда. Женщины подали пример — устремились в самый центр города. Полиция этому препятствовала, перекрыв дороги. Впрочем, митингующие всё равно нашли способы пробраться: кто-то пошёл по замёрзшему льду, а кто-то смог проскочить через кордоны конной полиции поодиночке.

Революционный Петроград, охваченный волнениями

Самого Николая II события в столице, кажется, не сильно волновали. В тот день он написал в своём дневнике: «Читал всё свободное время книгу о завоевании Галлии Юлием Цезарем. Обедал со всеми иностранцами и нашими. Вечером писал и пил общий чай». Пока император был в Могилёве, в Петрограде к женщинам примкнули рабочие. Вечером толпа оказалась на подступах к самому центру города — на Суворовском проспекте.

Люди шли в сторону Невского, игнорируя требования полиции остановиться. Лозунги, несмотря на порядком сменившийся состав митинга, звучали всё те же — протестующие требовали наладить поставки еды и закончить кровопролитную войну. Тогда участники демонстрации мирно разошлись, но такая масштабная акция дала толчок к новым выступлениям. Во время заседания Госдумы депутат из умеренного крыла Российской социал-демократической рабочей партии Матвей Скобелев, в частности, сказал: «Эти несчастные полуголодные дети и их матери, жёны, хозяйки, в течение более двух лет безропотно, смиренно стоявшие у дверей лавок и ждавшие хлеба, наконец вышли из терпения и, может быть, беспомощно и ещё безнадежно вышли мирно на улицу и ещё безнадежно взывают: хлеба и хлеба».

На прошедшем в день первого митинга совещании петроградский градоначальник, осознав масштаб народных выступлений, передал часть своих полномочий военным, которые теперь должны были поддерживать в городе порядок.

Выступления, как можно было предположить, не ограничились одним днём — тут же в Петрограде началась всеобщая забастовка, в которой участвовали больше 200 тыс. рабочих. Предприятия в городе встали, повсюду возникали стихийные митинги, к которым сразу же присоединялись не только рабочие, но и столичные студенты. Полиция бездействовала, военные же бросали свои силы на охрану важных административных зданий. Масса недовольных, которые готовы были отстаивать свои права на улице, нарастала. «Женскому дню», как напишет потом видный советский дипломат Фёдор Раскольников, суждено было стать первым днём революции.

Временное правительство идёт на уступки

Петроградские работницы, надо сказать, на достигнутом не остановились: непосредственно в день отречения российского императора несколько женских организаций города отправили заявление Временному правительству: в нём речь шла о том, что женщины должны участвовать в работе Учредительного собрания. Не получив никакого ответа, девушки 19 марта вновь вышли на петроградские улицы, чтобы заявить о своих требованиях — теперь они касались гражданских свобод и всеобщего избирательного права.

40-тысячная демонстрация пришла к Таврическому дворцу, где расположилось Временное правительство. Председателю Госдумы Михаилу Родзянко пришлось пообещать, что он в скором времени займётся решением «женского вопроса». Летом 1917 года правительство приняло закон, по которому все женщины старше 21 года получали право голосовать на выборах. Россия оказалась первой в мире крупной державой, в которой женщины получили такие же избирательные права, как и мужчины.

Ситуация развивалась стремительно. Уже на следующий день крупные предприятия объявили о забастовке, а колеблющиеся рабочие переубеждались представителями заводов, уже принявших участие в этой политической акции. Экономические требования постепенно уступали место политическим: всё чаще звучали призывы к свержению монархии «Долой самодержавие!». Рабочие активно выступали и против войны, смысла в которой они видели всё меньше, а трудности, связанные с её ведением, были очевидны. Начались столкновения демонстрантов с полицией и войсками (большую часть из которых составляли казаки), жертвами стали десятки человек.

Ход Февральского переворота 1917 года

«Рабочие со всех районов направлялись в центр города. Несмотря на полицейские заграждения на мостах через Неву и Фонтанку, в одиночку и группами, по льду и обходными путями люди стекались на Невский проспект», — вспоминал один из очевидцев и участников февральских событий в Петрограде. Так жила столица 25 и 26 февраля. Всё больше людей выходили на улицы, и среди них стали появляться не только рабочие: деятели культуры, студенты, лица свободных профессий прониклись революционным духом и маршировали по улицам, рискуя нарваться на казачью ногайку. Даже хор императорского Мариинского театра забастовал — революционный дух охватил почти все слои общества.

Лозунги февральского восстания

Главными лозунгами, с которыми рабочие выходили на улицы Петрограда, изначально были экономические. Народ требовал хлеба, перебои с поставками которого наблюдались ещё в конце 1916-го, но с началом нового года проблемы лишь усугубились. Некоторые под влиянием социал-демократических сил выдвигали лозунги о нормализации рабочего дня и повышении заработной платы на фоне роста цен на продукты первой необходимости.

Подключившиеся к демонстрациям и забастовкам политические активисты выдвинули на первый план спустя несколько дней после начала волнений уже другие лозунги. «Долой царя!», «Да здравствует республика!» — с такими транспарантами выходили рабочие и солдаты в последние февральские дни 1917 года. Женщины требовали предоставления избирательных прав и реформирования избирательной системы в целом. Некоторые совмещали требование политических свобод с поддержкой продолжения войны против Германии. Звучали и другие лозунги: например, «Да здравствует бесплатное народное образование!», «Кормите детей защитников Родины», «Прибавку пайка семьям солдат!» — все они относились к расширению социальных гарантий населению, столкнувшемуся с большими сложностями в связи с экономической ситуацией, вызванной войной.

Какие органы власти появились в Петрограде в ходе Февральской революции?

Ситуация становилась критической — это понимали и государственные деятели. 25 февраля император Николай II приказал столичным властям прекратить беспорядки, однако на уже на следующий день председатель Государственной думы Михаил Родзянко почти панически докладывал государю, что на улицах Петрограда «царит анархия» и необходимо срочно «составить новое правительство». Причиной такого настроения стали известия о неблагонадёжности некоторых воинских частей столичного гарнизона: солдаты из лейб-гвардии Павловского полка, которые участвовали в подавлении выступлений рабочих, обернули оружие против полиции и офицеров.

26 февраля стало «точкой невозврата»: на следующий день, 27 февраля, в столице происходило уже настоящее восстание, начавшееся с бунта в частях гарнизона. 600 солдат Волынского полка, убив своего командира и агитируя коллег из соседних частей, вышли на улицы с оружием в руках и присоединились к рабочей демонстрации. Толпа, постоянно пополнявшаяся переходящими на их сторону военными и освобождёнными из тюрем заключёнными, постепенно разошлась по городу, агитируя присоединиться к ним работников заводов. В два часа дня восставшие заняли здание Таврического дворца, где заседала Государственная дума. Для политиков настал тяжёлый момент выбора: по повелению императора они должны были прекратить заседания, однако решительный настрой толпы склонил их к другому решению.

Образовав в частном порядке Временный комитет, состоявший в большинстве из членов Прогрессивного блока, политики объявили о том, что берут в свои руки восстановление государственного и общественного порядка. Одновременно в том же Таврическом дворце меньшевики и освобождённые из тюрьмы члены Рабочей группы Центрального военно-промышленного комитета образовали Временный исполком Совета рабочих депутатов, имевший большое влияние на народные массы. Несмотря на то, что обе структуры с самого начала своей деятельности договорились о политическом взаимодействии, события 27 февраля стали предпосылкой наставшего впоследствии «двоевластия» — одновременного существования двух политических центров в столице.

Двоевластие во время Февральской революции — одновременное существование двух политических центров в России (Временного правительства и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов), имевших свои рычаги управления экономикой и общественной жизнью. Различие во взглядах на будущее устройство страны и решение текущих задач приводило к «конфликту интересов» и малоэффективному решению проблем военного времени.

1 марта Временный комитет и Петроградский совет договорились о составе Временного правительства. Фактический переход власти нужно было теперь оформить юридически: заставить императора принять новые условия.

Николай II, узнав о происходящем в Петрограде, принял решение немедленно выехать из Ставки в Царское село, однако тяжёлое положение на линиях коммуникаций, вызванное войной, и забастовки работников железных дорог вызвали серьёзную задержку «поезда № 1», из-за которой император оказался в информационном вакууме в решающие часы.

28 февраля восставшие продолжили распространять своё влияние на колеблющихся рабочих и солдат столицы. Была занята Петропавловская крепость и Васильевский остров — вскоре весь гарнизон перешёл на сторону революции. Одновременно с этим думский Временный комитет фактически взял верховную власть в свои руки и разослал комиссаров, создавших комиссии по наиболее важным вопросам внутренней жизни страны. На следующий день с комитетом связались представители Великобритании и Франции: союзники признали свершившийся факт перехода власти.

Армия заняла выжидательную позицию. Ещё 28 февраля по приказу верховного командующего несколько полков под командованием генерала Николая Иванова выдвинулись из Могилёва по направлению к Петрограду и прибыли в Царское Село к 1 марта. Тем не менее царь приказал военачальнику воздержаться от активных действий до выяснения обстановки в столице. Однако к этому времени уже пришли известия о победе революции в Москве.

Уже на следующий день, 2 марта 1917 года, Николай II подписал акт об отречении в пользу своего брата Михаила. Последний отказался от титула на следующий день, доверив судьбу престола Учредительному собранию, о формировании которого в будущем, осенью 1917 года, объявило Временное правительство. Свержение монархии состоялось.

Войну заканчивает революция и начинает новую

После Октябрьской революции и прихода к власти большевиков было распространено мнение, что генерал Алексеев и другие генералы, командующие фронтами, предали императора Николая II, отказались подавлять революцию и пошли на компромисс с Государственной Думой. Также распространена теория, что генералы вместе с лидерами Государственной Думы устроили заговор с целью смещения Николая II и передачи трона его брату Михаилу Александровичу. Но эти теории не находят документального подтверждения.

Зато о состоянии русской армии в конце 1916 — начале 1917 года известно очень хорошо. Ещё в ноябре 1916 года один из офицеров расположенной в Могилёве Ставки писал в Думу: «Дайте нам мир, вот лозунг теперешних солдат». А в сводке настроений в армиях Западного и Северного фронтов, представленной МВД правительству в начале 1917 года, отмечалось: «Возможность того, что войска будут на стороне переворота и свержения династии, допустима, так как, любя царя, они всё же слишком недовольны всем управлением страной». Алексеев и другие генералы достаточно хорошо знали состояние войск. В феврале 1917 года они еще могли надеяться найти достаточно войсковых частей для того, чтобы удерживать фронт против немцев, авcтрийцев и турок, но не рассчитывали найти полки и даже батальоны, которые согласились бы стрелять в своих братьев — восставших солдат и рабочих. В создании ответственного перед парламентом министерства, а потом в отречении императора генералы и лидеры Государственной Думы видели возможность погасить начавшуюся революцию, удержать фронт и довести войну до победного конца.

Самодержавная Россия не выдержала испытания тремя годами Первой мировой войны, складывавшейся для нее не слишком удачно. И вряд ли бы ход революции сколько-нибудь изменился, если бы император остался в Петрограде, не уехав в Могилев. Просто в этом случае его отречение произошло бы не на станции Дно, а в столице империи. Тогда, в дни победы Февральской революции, никто из тех, кто оказался у власти (а это были кадеты, эсеры и меньшевик, а также некоторые представители октябристов, хотя эта партия после Февральской революции фактически перестала существовать) не предполагал реальной силы антивоенных настроений среди солдат и степень недовольства крестьян нерешенностью аграрного вопроса. Неспособность Временного правительства покончить с войной и провести аграрную реформу очень быстро привели к Октябрьской революции и к установлению диктатуры большевиков.