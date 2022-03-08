Снова без Меган: принц Гарри посетил знаменитое родео в Техасе

В минувшие выходные в Техасе, в Форт-Уэрте, прошли традиционные соревнования по родео Stockyards Championship. За кулисами среди гостей была замечен внук королевы Великобритании принц Гарри. 37-летнего герцога Сассекского сфотографировали во время общения с прессой.

На родео Гарри присутствовал один, без своей супруги Меган Маркл. Журналисты предположили, что герцогиня не сопровождала мужа по этическим соображениям, поскольку является активной защитницей животных. Появление Гарри на подобном мероприятии было столь неожиданным, что многие гости родео просто не узнали принца, как отметили местные газеты.

Напомним, что ранее Гарри уже появлялся на публике без жены: на финале Суперкубка с герцогом была его кузина – принцесса Евгения.

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Публикация от Cindy Reid (@stockyardsrodeosecretary)

Отметим, что последние новости, связанные с четой герцога и герцогини Сассекских, касались предстоящих судебных разбирательств. Так, недавно принц Гарри подал на британский таблоид в суд за клевету. Поводом стал материал, в котором утверждалось, будто герцог Сассекский потребовал от МВД Великобритании предоставить ему полицейскую охрану бесплатно, то есть за счет британских налогоплательщиков, как и всем членам королевской семьи, и якобы хотел скрыть документы по делу против Министерства.

Кроме того, в суд возможно, вызовут Меган Маркл, ведь ее сводная сестра Саманта Маркл подала на нее иск о клевете, утверждая, что многое из сказанного Меган в резонансном интервью Опре Уинфри, которое вышло почти год назад, – ложь.