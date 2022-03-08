ВС РФ вывели из строя аэродром в районе Житомира

Вооруженные силы РФ нанесли 7 марта удар высокоточным оружием по аэродрому ВВС Украины Озерное в районе Житомира, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«7 марта высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром Военно-воздушных сил Украины Озерное в районе Житомира», – передает ТАСС слова Конашенкова.

По его словам, истребительной авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в воздухе сбито два самолета МиГ-29 и один Су-27 военно-воздушных сил Украины.

«Подразделения народной милиции Донецкой Народной Республики установили контроль над кварталом Осавиахим в Мариуполе», – сказал он.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО РФ заявили, что Вооруженные силы РФ не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.