Двухлетнюю девочку с Украины с травмами от взрыва мины госпитализировали в Москве

Двухлетняя девочка экстренно доставлена в Москву с Украины с травмами от взрыва, она госпитализирована в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сообщил источник в медицинских кругах.

«Из села Журавлевка Харьковской области Украины в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доставлена девочка в возрасте двух лет. У нее диагностированы травмы от взрыва мины, тяжелой степени ушиб мозга, проникающее ранение в голову, перелом свода черепа и другие тяжелые травмы. За ее жизнь борются врачи», – сообщил источник ТАСС.

Ребенок получил травмы в воскресенье. Ее доставка в Россию прошла в течение первых суток. Правоохранительные органы начали проверку по данному факту.

Ранее во вторник председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медицинской помощи беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины.