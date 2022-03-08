Двухлетнюю девочку с Украины с травмами от взрыва мины госпитализировали в Москве

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08.03.2022, 11:05, Новости дня
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Двухлетняя девочка экстренно доставлена в Москву с Украины с травмами от взрыва, она госпитализирована в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сообщил источник в медицинских кругах.

«Из села Журавлевка Харьковской области Украины в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доставлена девочка в возрасте двух лет. У нее диагностированы травмы от взрыва мины, тяжелой степени ушиб мозга, проникающее ранение в голову, перелом свода черепа и другие тяжелые травмы. За ее жизнь борются врачи», – сообщил источник ТАСС.

Ребенок получил травмы в воскресенье. Ее доставка в Россию прошла в течение первых суток. Правоохранительные органы начали проверку по данному факту.

Ранее во вторник председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медицинской помощи беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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