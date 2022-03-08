Королева Елизавета II впервые появилась на публике после перенесенного коронавируса

Вчера, 7 марта. 95-летняя королева Великобритании Елизавета II впервые с 16 февраля провела личную аудиенцию. Ее Величество приняла премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который находится в Великобритании для переговоров с премьер-министром Борисом Джонсоном и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Встреча, ставшая для монарха первым появлением на публике с момента объявления о ее положительном тесте на коронавирус, состоялась в Виндзорском замке в Беркшире.

Королева была в ярком платье с геометрическим принтом и без трости. Джастин Трюдо поприветствовал королеву, двумя руками сжав одну руку Ее Величества.

Королева Елизавета II и Джастин Трюдо

В минувшие выходные стало известно, что Елизавета II покинула Букингемский дворец, возможно, навсегда, и теперь будет жить и работать в Виндзорский замке. А Букингемский дворец, в залах которого сейчас идут реставрационные работы, займет следующий монарх принц Чарльз, которого 95-летняя королева уже готовит к восхождению на престол.