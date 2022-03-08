 

Королева Елизавета II впервые появилась на публике после перенесенного коронавируса

08.03.2022, 10:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вчера, 7 марта. 95-летняя королева Великобритании Елизавета II впервые с 16 февраля провела личную аудиенцию. Ее Величество приняла премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который находится в Великобритании для переговоров с премьер-министром Борисом Джонсоном и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Встреча, ставшая для монарха первым появлением на публике с момента объявления о ее положительном тесте на коронавирус, состоялась в Виндзорском замке в Беркшире. 

Королева была в ярком платье с геометрическим принтом и без трости. Джастин Трюдо поприветствовал королеву, двумя руками сжав одну руку Ее Величества. 

Королева Елизавета II и Джастин Трюдо

В минувшие выходные стало известно, что Елизавета II покинула Букингемский дворец, возможно, навсегда, и теперь будет жить и работать в Виндзорский замке. А Букингемский дворец, в залах которого сейчас идут реставрационные работы, займет следующий монарх принц Чарльз, которого 95-летняя королева уже готовит к восхождению на престол.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / В России введут должность талисман-менеджера

23.07 / Рыбин и Сенчукова продемонстрировали оригинальную выходку на отдыхе: “Веселимся!”

03.01 / Названо главное отличие коронавируса от испанки

29.01 / Володин назвал самый важный закон января

11.09 / Тимати и Анастасия Решетова расстались

13.08 / Все доступные флагманы Xiaomi Mi 10 Ultra раскупили по предзаказам

21.12 / 21 декабря начинается эра Водолея

20.08 / Ученые раскрыли секрет огромных размеров динозавров

03.02 / В Краснодарском крае было обнаружено нефтяное месторождение

19.12 / Кем оказался первый “космонавт” цивилизации майя?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика