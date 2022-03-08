 

Гонконгская фьючерсная биржа приостанавила торговлю на Московской бирже

08.03.2022, 9:44, Новости дня
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Гонконгская фьючерсная биржа приостанавливает торговлю на Московской бирже, говорится в заявлении Гонконгской фондовой биржи (HKEX).

«В связи с приостановкой торгов акциями на Московской бирже ценообразование базового индекса не проводилось. Следовательно, Гонконгская фьючерсная биржа немедленно приостанавливает торговлю фьючерсами на Московской валютной бирже до дальнейшего решения», – передает ТАСС сообщение HKEX.

Ранее в ЦБ сообщил, что торги и расчеты на всех рынках Московской биржи не будут проводиться 5, 7 и 8 марта.

Ранее Fitch Group решила приостановить коммерческую деятельность в России. Приостановка касается кредитных рейтингов и других услуг, предоставляемых Fitch Group через подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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