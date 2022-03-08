Цена никеля впервые превысила 100 тыс. долларов за тонну

Стоимость никеля растет более чем на 100% на Лондонской бирже металлов (LME), поднявшись впервые свыше 100 тысяч долларов за тонну из-за опасений по поводу поставок, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным LME, по состоянию на утро вторника цена фьючерса на никель с поставкой через три месяца растёт на 109,4%, до 100680 долларов за тонну, передает РИА «Новости».

Как отмечает агентство Bloomberg, никель торгуется 100 тыс. долларов США впервые, такая цена в материале названа «беспрецедентной».

Ранее стоимость алюминия в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) обновила исторический максимум, поднявшись до 3850 долларов за тонну.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.