 

Янукович потребовал от Зеленского остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения

08.03.2022, 9:44, Новости дня
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Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения.

– Я хорошо понимаю, что у вас много «советчиков», но лично Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и Ваши партнеры на Западе, – передает РИА «Новости»текст обращения.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО РФ заявили, что Вооруженные силы РФ не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.

После бегства с Украины в 2014 году Виктор Янукович жил в России. В Киеве Януковича обвинили в том, что он попросил Москву ввести войска в Украину, что, в свою очередь, привело к присоединению Крыма к России.

В 2019 году суд в Киеве приговорили Януковича к 13 годам лишения свободы, признав его виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Генпрокуратура РФ отказывалась выдавать Януковича Украине, называя его преследование политическим.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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