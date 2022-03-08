Мнение: О бегстве Зеленского и создании правительства Украины в изгнании

Ещё вчера украинский президент Владимир #Зеленский шутил на тему своего «бегства». Мол, бегать он любит, но исключительно трусцой и только по утрам, а сейчас на это совсем нет времени. Но то было вчера…

А уже сегодня всё изменилось. И спешная «эвакуация» нынешней украинской власти из Киева началась. Как минимум, в рамках совместной «проработки» такого сценария США, #ЕС и Украиной. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на соответствующие заявления госсекретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена.

«У украинцев есть планы, о которых я не буду говорить или вдаваться в какие-либо подробности, но так или иначе преемственность украинского правительства будет обеспечена, и я собираюсь на этом поставить точку в обсуждении», — сообщил Госсекретарь США. По его словам, рассмотрены различные варианты такого правительства. Но официально никаких решений принято не было.

«Мы сейчас занимаемся планированием на случай непредвиденных обстоятельств в отношении всех возможных вариантов», – сообщил ещё один источник в Белом доме. Якобы, уже есть разные сценарии, где будет находиться украинское правительство, если Киев падёт. По одному варианту, оно переместится во Львов, по другому — в Варшаву. И якобы на тот случай, если Владимир Зеленский «не сумеет» покинуть украинскую столицу или физически не сможет продолжить руководство страной, ему уже найдена замена, чтобы обеспечить «преемственность власти». Два члена нынешнего киевского истеблишмента заранее покинули страну и обосновались на польской земле.

Понятно, что в политике многие привыкли руководствоваться сухим и холодным расчётом, а также заранее просчитывать все варианты. Но всё же… Чем-то это напоминает обсуждение наследниками похорон ещё не умершего дядюшки у него за спиной.

Роль Польши здесь незаметна, но интересна. Ведь именно поляки имеют огромный опыт создания и функционирования «правительства в изгнании». Показательный штрих: возглавили оное совсем не те, кто на 1 сентября 1939 года занимали посты президента и премьер-министра Польской Республики. Запад захотел видеть на этих постах своих марионеток более вменяемых людей…

Кстати, со стороны Белого дома уже прозвучали заявления о том, что американцы предупреждали Владимира Зеленского: дальше оставаться в Киеве ему небезопасно. И даже предлагали помощь в эвакуации. Но он не внял этим тонким намёкам, подобно тому, как раньше «проигнорировал» все предупреждения #США о скором начале российской военной спецоперации.

Но всё же за судьбу Владимира Зеленского как-то совсем тревожно на фоне этих новостей. Ведь могут же быть совершенно различные причины, по которым он «не сможет» покинуть Киев. В том числе абсолютно не зависящие от России. И вообще, не сливает ли Вашингтон таким способом президента, ставшего «символом борьбы украинского народа»? Может, с его точки зрения «мавр» уже сделал своё дело и теперь должен уйти?

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