 

Procter & Gamble решила сократить перечень поставляемой в Россию продукции

08.03.2022, 6:56, Новости дня
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Американская корпорация Procter & Gamble, специализирующая на товарах народного потребления, прекращает инвестиции в Россию и сокращает перечень поставляемой продукции в страну из-за ситуации вокруг Украины, сообщила пресс-служба компании.

«Мы прервали все новые инвестиции в Россию и приостановили всю медийную, рекламную и промоутерскую деятельность. Мы существенно сокращаем наш перечень продуктов, который будет сфокусирован на базовых позициях в сфере здоровья, гигиены и ухода, необходимых для многих российских семей», – приводит ТАСС слова генерального директора компании Джона Меллера.

Всего в мире насчитывается 65 брендов корпорации Procter & Gamble, в их числе подгузники Pampers, моющие средства Ariel и Tide, а также средства личной гигиены и ухода Always, Tampax, Gillette, Head & Shoulders, Old Spice, Pantene, Olay.

Ранее врач-неонатолог рассказала о преимуществах российских подгузников на фоне беспокойства родителей относительно возможных перебоев с поставками иностранных детских подгузников в Россию после введения санкций.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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