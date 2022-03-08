 

Концерн Adidas объявил о приостановке работы магазинов в России

08.03.2022, 6:56, Новости дня
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Германский концерн по производству спортивной обуви и одежды Adidas приостановит работу магазинов и онлайн-торговли на территории РФ до дальнейшего уведомления, сообщила радиостанция BR24 со ссылкой на заявление компании.

По имеющейся у радиостанции информации, решение концерна связано с событиями вокруг Украины. При этом указывается, что сотрудники компании должны продолжать получать заработную плату. «Мы очень внимательно следим за ситуацией и при необходимости примем дальнейшие корпоративные решения», – приводит ТАСС заявление концерна, которого цитирует радиостанция.

Ряд крупных иностранных компаний уже приостановил свою деятельность в РФ из-за ситуации вокруг Украины. В частности, 5 марта о прекращении поставок продукции в Россию и приостановке работы своих магазинов на территории РФ в связи с событиями на Украине объявила германская компания Puma, специализирующаяся на выпуске спортивной обуви, одежды, инвентаря и парфюмерии.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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