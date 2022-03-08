IBM приостановила весь бизнес в России

Американская корпорация IBM полностью приостановила работу в РФ в связи с событиями на Украине, говорится в заявлении главы технологической корпорации Арвинда Кришны.

«Позвольте мне предельно ясно сказать – мы приостановили весь бизнес в России», – приводит слова главы технологической корпорации ТАСС.

Глава компании также сообщил, что IBM помогает сотрудникам компании покинуть Украину, а также направит взносы в фонды для помощи беженцам из этой страны.

В минувшую субботу IBM уже сообщила, что прекратила «продавать технологии в России» и отказалась от сотрудничества «с российскими военными организациями». В тот же день появились сообщения, что российские власти на фоне набирающих оборот санкций экстренно готовят меры поддержки, среди которых обсуждается отмена уголовной и административной ответственности за использование пиратского программного обеспечения «из стран, поддержавших санкции». Так, 4 марта американская компания Microsoft приостановила продажу товаров и предоставление услуг в России.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.