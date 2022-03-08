Junge Welt – в Германии участились случаи нападок на людей российского происхождения

Российское посольство в ФРГ получило уже сотни жалоб от проживающих в Германии русскоговорящих людей, пишет junge Welt. Граждане жалуются на угрозы, оскорбления, порчу имущества и нападки. Отмечается, что в правительстве ФРГ осудили агрессию против людей с российскими корнями.



AP

В условиях, когда многие медиа демонизируют Россию, по всей Германии фиксируются нападки на русскоговорящих людей, пишет junge Welt. Начиная с минувшей пятницы было зафиксировано особенно много случаев: от порчи имущества до нападений на российский бизнес, пишет издание, ссылаясь на данные немецких органов внутренних дел. Также сообщается о случаях оскорблений и словесных противостояний. В Министерстве внутренних дел федеральной земли Рейнланд-Пфальц заявили об «эмоционально накалённой обстановке».

В минувшую субботу посольство РФ в ФРГ заявило о «резком росте нападок на русскоговорящих граждан», пишет junge Welt. Кроме того, посольство призвало сообщать о случаях нападок, угроз и оскорблений. Как отмечает издание, на данный момент посольство получило сотни жалоб от проживающих в Германии людей с российскими корнями. Сообщается, что в жалобах идёт речь о порче имущества, угрозах, а также о нападках на учеников в школах.

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев потребовал от немецкого правительства принять соответствующие меры, для того чтобы положить конец нападкам, пишет junge Welt. В свою очередь, глава МИД ФРГ Анналена Бербок у себя в Twitter осудила агрессию против граждан русского и белорусского происхождения. Также от нападок на русскоговорящих граждан предостерегла глава МВД ФРГ Нэнси Фезер. Органы безопасности и немецкая полиция были проинформированы: в частности, в Берлине полиция усилила охрану памятника воину-освободителю в Трептов-парке.

Как отмечает junge Welt, нападки на людей с русскими корнями не являются поводом для беспокойства для посла Украины в ФРГ Андрея Мельника. В частности, Мельник раскритиковал немецкие власти, заявив, что, вместо того чтобы помогать украинцам, в Берлине должны были озаботиться нападками на русскоговорящих граждан. Также Мельник потребовал от ФРГ поставить Украине «тяжёлые вооружения» и системы ПВО.