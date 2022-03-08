Захарова сделала трагическое замечание о переговорах РФ и Украины

Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на то, что участников российско-украинских переговоров от Украины стало меньше.

«Украинских переговорщиков становится меньше – их убивают киевские силовики», – написала она в своем Telegram-канале.

Речь идет о том, что сотрудники СБУ при задержании убили участника первого раунда переговоров с Россией от Украины Дениса Киреева. Как сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, Киреев подозревался в госизмене.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Бреста приземлился самолет с членами российской делегации, прибывшей на переговоры с представителями Киева. Близкий к организации встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил, что делегации РФ и Украины выехали на переговоры в Брестскую область Белоруссии, но из-за логистических проблем у украинцев возможно смещение по времени.

Напомним, третий раунд российско-украинских переговоров начался в Беловежской Пуще.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.