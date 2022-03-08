 

S&P понизило рейтинги крупнейших компаний России

08.03.2022, 6:05, Новости дня
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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило кредитные рейтинги в местной и иностранной валюте более 50 крупнейших российских компаний в сфере ТЭК, строительства, связи, прогноз – негативный, следует из опубликованных данных.

S&P понизило до «C» и «CCC-» рейтинги ряда крупнейших компаний РФ, включая «Газпром», «Роснефть», «Алросу» и X5 Group. В агентстве пояснили, что это связано со снижением суверенного кредитного рейтинга РФ в иностранной валюте с «ВВ+» до «CCC-», передает ТАСС.

В прошлую пятницу S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с «ВВ+» до «CCC-» и долгосрочный рейтинг в национальной валюте с «ВВВ-» до «CCC-». Кроме того, агентство снизило долгосрочный кредитный рейтинг Москвы с «BBB-» до «CCC-» с негативным прогнозом. 26 февраля международное рейтинговое агентство S&P понизило суверенные кредитные рейтинги РФ и Украины.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин сообщил о попытках Запада разрушить Россию. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, РФ найдет возможности и обходные пути для преодоления давления Запада.

28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». В МИДе подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы РФ без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как РФ противостоит экономическому удару Запада.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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