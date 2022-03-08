Fitch Group решила приостановить коммерческую деятельность в России

Fitch Group решила приостановить коммерческую деятельность в России. Приостановка касается кредитных рейтингов и других услуг, предоставляемых Fitch Group через подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions, говорится в сообщении агентства.

«Fitch Group приняла решение приостановить свою коммерческую деятельность в России, оно вступает в силу с настоящего момента. Данная деятельность охватывает кредитные рейтинги и другие услуги, которые Fitch Group предоставляет в РФ через свои подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions», – приводит текст сообщения ТАСС.

Тем временем международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта Белоруссии в иностранной валюте до уровня «CCC» с «B». В агентстве утверждают, что новые санкции и вероятность принятия дополнительных мер, связанных с ролью Белоруссии в военной операции РФ на Украине, наряду с тесными экономическими и финансовыми связями с РФ создают значительные угрозы для макрофинансовой стабильности республики и повышают уровень неопределенности относительно способности выполнять внешние обязательства.

Кроме того, в Fitch выразили сомнение, что РФ готова оказать Белоруссии финансовую поддержку, необходимую, по мнению агентства, для погашения еврооблигаций в 2023 году. Также в Fitch полагают, что в связи с уже существующими ограничениями будут ослаблены как внешние, так и государственные финансы Белоруссии, ухудшатся макроэкономические показатели. Кроме того, геополитические риски по-прежнему остаются на высоком уровне.

Напомним, 5 марта рейтинговое агентство Fitch объявило о решении понизить рейтинги 11 российских энергокомпаний, 32 российских банков и 20 российских региональных органов власти, поместив их рейтинги на пересмотр в список Rating Watch с негативным прогнозом. В тот же день Fitch понизило рейтинги 26 российских добывающих компаний, включая Газпром, «Газпром нефть», Татнефть, Новатэк, Лукойл, и поместило рейтинги 28 организаций в список Rating Watch на пересмотр с негативным прогнозом. 3 марта Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта РФ в иностранной валюте до «B» с «BBB».

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.