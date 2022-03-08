«Возбуждено как минимум 60 дел»

Правозащитник Павел Чиков — о начале применения статьи о «дискредитации действий российской армии» из-за митингов против «спецоперации».



Задержания на митингах против спецоперации на Украине, Петербург. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

В РФ начали применять новую, вступившую в силу лишь 4 марта этого года статью Кодекса об административных правонарушениях — 20.3.3. КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности»). Об этом «Новой газете» сказал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Дела, по его словам, начали заводить после вчерашних протестов. Максимальная сумма штрафа для физлиц, предусмотренная новой статьей, — 100 000 рублей, для должностных лиц — 300 000 рублей, для юрлиц — млн рублей.

— На данный момент мне известно о шестидесяти административных делах по новой статье КоАП, хотя наверняка их заведено уже больше. У нас <в международной «Агоре»> есть проект «Сетевые свободы», в рамках которого в последний год адвокаты защищают людей по делам, связанным с их высказываниями. Мы будем представлять интересы и тех шестидесяти человек, на которых заведены дела по новой статье.

Павел Чиков. Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

— В каких городах наибольшее число дел по статье о «дискредитации действий Вооруженных сил РФ»?

— Первое дело к нам пришло из Костромы, девушка вышла с плакатом «Нет <продолжение лозунга на плакате запрещено Роскомнадзором>». Ее оштрафовали на 30 000 рублей. В Кемерово мужчину оштрафовали на 60 000 рублей. Вчера вечером стало известно о деле настоятеля церкви Воскресения Христова в Костромской области Иоанна Бурдина (за проповедь. — Ред.). Всего нам известно о возбуждении таких дел в 16 городах России. Самые активные в этом смысле — Краснодар, Санкт-Петербург, Кострома, Красноярск. Нет ни одного дела в Москве — очевидно, что это какие-то централизованные указания.

Нам сейчас известно о семи штрафах — то есть о семи судебных решениях и постановлениях судов — на суммы от 30 000 до 60 000 рублей. Общая сумма назначенных штрафов в настоящий момент — 235 000 рублей.

Но сегодня слушается основная масса дел.

— В чем, по версии следствия, конкретизируется «дискредитация действий российской армии»? В чем она проявляется чаще всего?

— Плакаты, посты, высказывания. Буквально: слова «Нет <слову, которое запрещено Роскомнадзором>». Это основное. Основное — именно за такую формулировку.

— Какова тактика защиты в случае с обвинениями по новой статье?

— Тактику защиты определяет клиент. Кто-то может и вину признать в обмен на какой-то минимальный штраф. Другое дело, что в таком случае он лишается возможности обратиться в ЕСПЧ. Понятно, что сейчас актуальность Европейского суда по правам человека стала немного более призрачной, чем была раньше, но обращения в ЕСПЧ все еще возможны. И очевидно, что по всем тем, кто будет заявлять, что преследование за выражение своего мнения по общественно значимым темам является недопустимым, нарушающим Конституцию и базовые права и свободы, —

все их дела нами будут доведены до Страсбурга. И нет никаких сомнений, что суд встанет на сторону заявителей.

В автозаке. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

— Какие еще риски возникают для тех, кого привлекают к ответственности по новой статье?

— Статья 20.3.3. КоАП является преюдициальной, создает риск уголовного преследования. И тот, кто в течение года с момента оплаты штрафа повторно «дискредитирует действия российских Вооруженных сил», может быть привлечен уже к уголовной ответственности. При этом «дискредитировать действия военных» может любой разговор на антивоенные темы, даже в самой узкой компании.

(Статья 207.3 УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы).

—