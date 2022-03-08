 

Мнение: Опросы

08.03.2022, 5:30, Разное
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Российские социологи запустили проект «Хотят ли русские войны?» с целью оценить реальное отношение россиян к событиям на Украине на основе телефонных опросов и исследования соцсетей.

Исследование пришло к выводу, что "не-войну" поддерживают 59% граждан РФ, 22% выступают против. По ощущениям, цифры довольно правдоподобны.

В принципе, подобное исследование «в моменте» не имеет практической ценности. Оно может стать полезным только в динамике, желательно, через равные промежутки времени.

Сейчас, безусловно, наблюдается классический военный психоз, который усугубляется тяжелыми расстройствами, полученными людьми за прошедшие два года ковидного террора. Накопившаяся негативная энергия ищет выход, и власть любезно предоставляет его во вспышке патриотического выхлопа.

Однако как раз такого рода резкие эмоции чреваты быстрым выгоранием. И если «спецоперация» затянется, то вряд ли число противников сильно увеличится, но вот число сторонников начнет падать. Просто потому, что психически истощенные люди не могут концентрироваться на одной теме, да и текущие проблемы никуда не деваются. Скорее наоборот – начинают давить всё сильнее.

Другой вопрос, что причинно-следственную связь между «спецоперацией» и резко ухудшившимся положением уловят далеко не все – собственно, эти люди и будут пополнять число противников операции. Остальные перейдут в «равнодушные», которые просто перестанут реагировать на сообщения.

Именно эту динамику и есть смысл обсуждать. Только она может дать какую-то объективную картину. В статике информации в этих замерах немного.

ПС. Доллар, кстати, на Форексе, уже где-то под 180. Скорее всего, это спекулятивные скачки, но то, что обстановка будет быстро деградировать – факт. Что, в общем-то, неизбежно начнет отражаться и на отношении к происходящему на Украине.

Источник: Эль Мюрид



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