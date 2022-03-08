La Jornada – переговоры о снятии санкций США с венесуэльского нефтяного сектора не увенчались успехом

На первой за несколько лет встрече на высоком уровне с представителями США венесуэльский лидер Николас Мадуро обсудил с американской стороной снятие санкций с нефтяного сектора Венесуэлы, пишет La Jornada. Однако поскольку стороны выдвинули в отношении друг друга «максималистские» требования, никаких успехов эти переговоры не принесли.



AP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обсудил с США снятие санкций с венесуэльского нефтяного сектора, пишет La Jornada.

Как напоминает издание, Мадуро и его вице-президент Делси Родригес недавно провели встречу с Хуаном Гонсалесом, главным советником Белого дома по Латинской Америке, и послом Джеймсом Стори. Об этой поездке американских официальных лиц в Каракас изначально сообщила газета The New York Times. Однако ни одна из сторон не предоставила по этой теме никаких комментариев.

Между тем, как выяснилось, на этой первой за несколько лет встрече на высоком уровне стороны обсудили возможность ослабления нефтяных санкций в отношении Каракаса, однако никаких существенных успехов достигнуто не было.

Как поясняет издание, высокопоставленные американские чиновники посетили Венесуэлу, чтобы выяснить, готов ли Каракас дистанцироваться от России, его близкого союзника, на фоне российской спецоперации на Украине, пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.

Обе стороны воспользовались этой встречей в Каракасе, чтобы выдвинуть свои требования, которые один из источников назвал «максималистскими». Всё это, как отмечается в статье, отражает давнюю напряжённость между главной державой Западного полушария и одним из её величайших идеологических врагов.

В последние годы правительство США в значительной степени избегало прямых контактов с правительством Мадуро.

Две страны разорвали дипломатические отношения в 2019 году на фоне санкций и дипломатического давления, которые направлены на отстранение от власти Николаса Мадуро, давнего союзника Владимира Путина.

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа и десятки других стран сочли переизбрание Мадуро в 2018 году фарсом и признали «легитимным президентом» Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуаидо.