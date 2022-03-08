 

Hill – «очередная мрачная веха» — в мире от COVID-19 умерли уже более 6 млн человек

08.03.2022, 5:05, Новости дня
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Пандемия коронавируса преодолела очередную мрачную веху, пишет The Hill. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире от COVID-19 умерли уже более 6 миллионов человек, причём 250 тыс. погибли в последние 28 дней.


AP

Число погибших от COVID-19 в мире превысило 6 миллионов человек, что стало «очередной мрачной вехой» пандемии, которая длится уже больше двух лет, пишет The Hill со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Согласно этим же данным, за последние 28 дней во всем мире погибло более 250 тыс. человек. Уровень смертности остаётся высоким в Польше, Венгрии, Румынии и других странах Восточной Европы.

В целом за время пандемии во всём мире было зарегистрировано более 446 миллионов случаев, в том числе более 50,7 миллионов за последние 28 дней.

В США, где вакцины широко доступны, число погибших за всё время пандемии по состоянию на понедельник составило 958 621 человек.

В некоторых частях земного шара число новых случаев коронавируса продолжает расти.

Например, эксперты в Гонконге заявили, что около 15% из 7,4 миллионов жителей города дали положительный результат на COVID-19, при этом город на фоне резкого увеличения летальных случаев готовится к массовым тестированиям на коронавирус.

Между в настоящее время, как отмечает издание, смертельные случаи в основном наблюдаются среди людей, не прошедших вакцинацию.



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