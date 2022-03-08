 

Подразделения ДНР вышли на границу Запорожской области

08.03.2022, 4:40, Новости дня
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Подразделения ДНР вышли на границу Запорожской области и установили контроль над населенными пунктами Азов, Розовка и Мирное, сообщила народная милиция ДНР.

«В ходе успешных наступательных действий, подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики вышли на границу Запорожской области и установили контроль над населенными пунктами Азов, Розовка и Мирное», – говорится в заявлении народной милиции ДНР, информирует РИА «Новости».

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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