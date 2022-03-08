 

Зеленский отозвал украинских миротворцев из всех миссий для участия в боях

08.03.2022, 4:40, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отзыве миротворцев, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира, для участия в боевых действиях, свидетельствует фотокопия документа, которую опубликовал украинских канал «Дом».

«Отозвать национальный контингент и национальный персонал, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, на Украину с целью их участия в защите суверенитета и территориальной целостности страны», – приводит текст документа ТАСС.

В прошлый четверг Верховная рада обратилась к ООН, МККК, Европарламенту и другим международным организациям с требованием ввести на Украину миротворцев.

Напомним, 3 марта Верховная рада поддержала указ президента Украины Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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