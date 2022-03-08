Мнение: Начало конца

«Или я веду ее в ЗАГС, или она ведет меня к прокурору» – помнится, так формулировал тов. Саахов главную дилемму своей жизни в середине фильма «Кавказская пленница», долгое время одинаково любимом на территории как России, так и Украины. В сегодняшней ситуации отношения РФ и Украины можно описать похожей формулой, причем тов. Саахов ассоциируется в данном случае отнюдь не с Кавказом. Кремлю к прокурору не хочется, но что делать, если жовто-блакитную «невесту» «уговорить» никак не удаётся?

Сегодня пресс-служба Кремля в лице Пескова выдала весьма показательное сообщение.

«Песков: РФ готова прекратить операцию в любой момент при выполнении требований Киевом

ЛОНДОН, 7 марта. /ТАСС/. Россия требует от Украины, чтобы она прекратила свою военную деятельность, прописала конституционно свой нейтральный статус, признала Крым в составе России, а также независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью агентству Reuters в понедельник, подчеркнув, что в этом случае военная операция РФ может быть прекращена в любой момент.

«Они должны сделать поправки в свою конституцию, в соответствии с которыми Украина отвергнет любую цель войти в любой блок. Мы также говорили по поводу того, что они должны признать, что Крым – российская территория, и что они должны признать Донецк и Луганск в качестве независимых государств. И это всё. Это может остановиться в любой момент», – заявил Песков в комментариях агентству, которое опубликовало материал на английском языке».

Многие в России, да и в мире, сейчас гадают – чем же всё это закончится. Самые пессимистичные / впечатлительные представляют себе мир, сгорающий в пламени тотальной ядерной войны.

Но, похоже, все может окончиться быстрее и без столь мощных спецэффектов – а просто пшиком. Обратим внимание на эту новую позицию Кремля, сформулированную Песковым – и явно специально с прицелом на Запад (потому и интервью сразу Рейтеру и сразу на английской мове, что характерно – через Лондон).

Что примечательно в словах Пескова? Внезапная готовность «всё прекратить» в ответ на, по сути, самые минимальные уступки со стороны Украины: признать отделение Крыма, внести в Конституцию «внеблоковый статус» да и согласиться на отделение ДНР/ЛНР. То есть, строго говоря, кроткая РФ устами пресс-секретаря президента, обращаясь «через Запад», просто просит Украину признать статус-кво: Крым и ЛДНР Украина и до войны не контролировала, ни в какой военный блок она и до 24 февраля не входила.

А как же, спросите, заявленные цели «спецоперации» в виде «демилитаризации и денацификации»? Тут, похоже, Москва вполне согласна на финт ушами: она просто признает, что «демилитаризация» произошла сама собой по ходу российских ударов по ВСУ за эти 10 дней, ну а «денацификация»… ну, видимо, тоже произошла по ходу того же самого – достаточно лишь признать, что все погибшие по ходу блиц-кампании как раз и были нацистами.

Но это, так сказать, «дипломатическим языком» в понимании бывших учащихся МГИМО. На деле, понятно, такое «перемирие» будет выглядеть совсем иначе: как полный крах вторжения и всеобщее убеждение, что «эти русские» не так уж сильны, коль обломали себе зубы даже на Украине. Попытка блицкрига России на Украине закончится ничем, Россия не получает даже Харьков, правительство и сам Зеленский сохраняют посты, а с ними – славу «победителей России», восторг и сочувствие всего мира, плюс непобежденная ВСУ (которую, понятно, сразу после подписания и вывода всех российских войск накачают новейшим оружием просто под завязку).

Суть предложенного Песковым «окончания боевых действий» в том, что Путин отказывается от главной цели кампании – военного разгрома Украины, что означает стратегическое поражение РФ в обмен на филькину грамоту. Дело в том, что «по итогам» Украина может подписывать с Россией вообще что угодно, любые «обязательства» – в условиях отсутствия у России вообще хоть каких-то союзников (кроме Белоруссии) никакие «договоры», к чему-либо принуждающие Украину, все равно никто в мире не признает. Тем более, что для понимания этого Путину даже не надо далеко ходить – он может вспомнить хотя бы про те же Минские соглашения, которые Украина и не думала исполнять.

Зачем же Путин, который явно рассчитывал на большее, предлагает такие царские условия устами своего пресс-секретаря? Он не понимает, что в результате такого «мира» он получит под боком своей страны непобежденного соседа – 40-миллионную страну, одержимую жаждой мести, абсолютно ему неподконтрольную, но «зато» пользующуюся поддержкой всего мира, включая самые мощные страны мира типа США, Германии и Британии? Которая к тому ж будет готова в любой удобный момент попросту – с согласия всего ООН – просто «похерить» любые сковывающие ее условия договора, как дискриминационные, неприемлемые и добытые под принуждением? Причем уж с чем-чем, а с нацификацией и милитаризацией на такой Украине все уж точно будет в полном порядке?

Думаю, уж такие элементарные вещи в Кремле все прекрасно понимают, но… Но, по всей видимости, дело совсем швах. Вести войну скоро станет просто нечем – критически не хватает ресурсов, прежде всего – людских. А объявлять мобилизацию – политическое самоубийство. Поэтому цель – попросту выскочить с Украины, которая все больше походит на ловушку, а «для быдла», хотя бы формально, нарисовать хоть какую-то «победу». Ну, чтобы понимали люди, что «все не зря».

И я, если честно – думаю, что это был бы и в самом деле для моей страны НАИЛУЧШИЙ вариант. Да! Соскочить хотя бы на таких условиях – это был бы реально царский вариант для РФ… Даже если некой скрытой частью договора будет прописана еще и какая-то дань/репарация / контрибуция (по той же примерно схеме, какая у нас с Чечней вот уже пару десятков лет – нам не привыкать).

Боюсь, увы, одного: схема не проканает по элементарной причине – Украина не согласится. Там, похоже, понимают, что в такой ситуации (даже с пониманием, что войска РФ уйдут, а договор можно будет разорвать в любой момент) такие уступки избыточны. Время работает на Украину. Разрушается ее экономика, гибнут жители, погибают солдаты – но и с РФ происходит всё то же, и как бы не в разы большем размере. Просто потому, что с Украиной воюет одна РФ, а с РФ сейчас – весь мир.

И силы настолько неравны, что при определенных обстоятельствах дело может закончиться… даже и протекторатом Украины над Россией. Не все это видят сейчас – но многим людям просто не хватает воображения для того, чтобы видеть реальность в ее многообразии.

Как вести невесту в ЗАГС – неизвестно, а вот прокурор – всё ближе и явственнее.