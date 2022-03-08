 

Мнение: Странное противоречие

08.03.2022, 4:25, Разное
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Действительно, странное противоречие.
Кстати, а где "митинги миллионов против войны"?

Источник: Colonel Cassad



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