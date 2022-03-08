Мнение: Странное противоречие
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Действительно, странное противоречие.
Кстати, а где "митинги миллионов против войны"?
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
Действительно, странное противоречие.
Кстати, а где "митинги миллионов против войны"?
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
16.09 / Тихановская пообещала Лукашенко безопасность при одном условии
24.07 / Мнение: Изменение политического ландшафта Южной Америки
20.12 / Спиритизм, уиджи, психография. Как вызывали духов в старину?
22.09 / Сильвестр Сталлоне потерял мать: астролог Джеки Сталлоне скончалась на 99-м году жизни
28.05 / Эндокринолог Павлова назвала пять причин отказаться от семечек
05.08 / Звезда “Битвы экстрасенсов” Виктория Райдос раскрыла причину развода с первым мужем
08.12 / В Росрыболовстве рассказали о важных правилах выбора красной икры
22.07 / «Здесь стою и не могу иначе»
05.07 / Депутат Затулин: НАТО испытывает Россию на прочность
10.07 / Поклонники рассекретили личность нового парня Стефании Маликовой
Политика конфиденциальности - GDPR
По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]
Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090