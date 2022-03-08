 

Мнение: 300 долларов

08.03.2022, 4:05, Разное
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Отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка, цена может превысить $300 за баррель. Заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год, запрет российской нефти приведет к взлету цен на топливо, электроэнергию и отопление в Европе и США, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Сам факт постановки вопроса о возможном принудительном прекращении экспорта российской нефти говорит об одном: Кремль вдруг понял, что шутки кончились. А вот проблемы только начинаются.

Прошло всего 15 лет с мюнхенской речи Путина, и концепция: мы будем править миром, диктуя наши условия в обмен на нашу нефть и газ, изменилась на прямо противоположную: ну купите хоть что-нибудь! Энергетическая сверхдержава стала мировым изгоем и по крайне банальной причине: ее руководство психологически так и не смогло подняться с уровня обычных рыночных рэкетиров, «державших» десяток ларьков. На чем и прогорело в исторически короткий срок.

Итог — страна разбазарила всё, что досталось ей по воле случая, растранжирила гигантские ресурсы в никуда и осталась на пепелище, причем даже сейчас в собственных бедах пытаются найти виноватых где угодно, только не там, где они на самом деле находятся.

Источник: Эль Мюрид



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