Политика: Украина загоняет себя в тупик на переговорах с Россией

В Белоруссии прошел третий раунд переговоров РФ и Украины. Судя по их итогам, киевская делегация вновь тянула время и уходила от поставленных ребром вопросов. В Кремле дали понять, что спецоперация на Украине может завершиться в любой момент, если будут выполнены условия Москвы. Почему киевские переговорщики ведут себя так, будто они хозяева положения, и чем чревата такая тактика?

В понедельник в Белоруссии прошли третьи по счету переговоры РФ и Украины. Российская делегация приехала в Беловежскую Пущу, где прошел предыдущий раунд, в середине дня. Украинская делегация прибыла на польских вертолетах Black Hawk ближе к вечеру. Поэтому встреча началась с двухчасовым опозданием в 17:00 мск, а закончилась ближе к девяти вечера.

Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский назвал задержку представителей Украины их «дипломатической традицией». В повестке дня было три блока вопросов: внутриполитическое и военное урегулирование, международно-гуманитарные аспекты. Аналогичные темы обсуждались на двух предыдущих раундах 28 февраля и 3 марта.

Перед началом встречи Мединский в беседе с журналистами рассказал о не соблюдении Киевом договоренностей о создании гуманитарных коридоров. «К большому сожалению, на сегодняшний момент практически ни один из них в полной мере не сработал. Естественно, был включен режим прекращения огня на время работы гуманитарных коридоров. Наша сторона вела наблюдение с беспилотников над каждым из этих коридоров. Националисты мешали мирным жителям выходить из города», – отметил помощник президента.

Третья встреча обошлась без сенсаций. Как рассказал Мединский, большая часть времени ушла на обсуждение проблемы гуманитарных коридоров – украинские силы на местах не выполняют приказы своего командования. «Мы поставили вопрос ребром. Надеемся, что с завтрашнего дня коридоры заработают», – сообщил помощник президента России.

По его словам, украинская сторона будет изучать предложенные ей проекты документов, которые пока остаются неподписанными.

«Наши ожидания от переговоров не оправдались, но мы надеемся, что в следующий раз сможем сделать более существенный шаги вперед.

Переговоры будут продолжены», – сообщил Мединский.

С украинской стороны отметили «небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров». А что касается основного политического блока вопросов, прекращения огня и гарантий о безопасности, то «консультации продолжатся».

Переговоры в Беловежской Пуще могут стать судьбоносными для Киева. Незадолго до старта третьего раунда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине может завершиться «в любой момент», если будут выполнены условия Москвы. Для этого Украина должна изменить конституцию, отказаться от претензий на вступление в «какой-либо блок», признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. «Мы на самом деле завершаем демилитаризацию Украины. Мы ее завершим… Им (украинцам) следует прекратить боевые действия», – заключил Песков.

Накануне во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом Владимир Путин подчеркнул, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России.

В экспертной среде все чаще говорят о том, что Украина затягивает время с помощью переговоров, но пора начинать обсуждать требования России. Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин констатирует, что Киеву «так или иначе надо давать ответ, без этого боевые действия не прекратятся». «Я думаю, украинское руководство понимает это», – полагает Жарихин.

Собеседник назвал ошибочной стратегию Киева «выдвигать требования российским войскам покинуть территорию Украины без всяких условий». «Но все равно так или иначе выполнение требований РФ не обойти», – уверен Жарихин.

Крымский политолог Владимир Джаралла тоже убежден, что ради сохранения жизни людей «украинская делегация должна принять условия России». «Пока эти переговоры нужны Украине для того, чтобы пытаться перегруппировать свои войска, перебросить дополнительные подразделения из западной части страны и усилить сопротивление российской армии», – считает Джаралла.

По словам эксперта, РФ прекрасно понимает намерения Украины, но «проявляет максимум гуманитарного милосердия, организует коридоры для выхода мирного населения». «В окруженном Мариуполе отряды националистов фактически срывают эвакуацию, не позволяя людям уходить из города. Таким образом, переговоры начинают подходить к стадии, при которой стороны уткнутся в очередной тупик. Если украинская сторона продолжит играть в эту игру, надеясь на ухудшение положения российских сил, то тогда в этих переговорах нет смысла», – уверен политолог.

Впрочем, Жарихин подчеркивает, что если РФ признает президента Украины Владимира Зеленского законным главой государства, то это означает, что задачи по демилитаризации и денацификации будут решаться «не только военным способом, но и путем переговоров».

Но Джаралла подчеркивает, что время – ключевой фактор для проведения российской спецоперации, поэтому затягивать нельзя.

«Насколько я понимаю, третий раунд переговоров был решающим. Либо украинская сторона начинает четко шаг за шагом осуществлять договоренности, либо в переговорах нет смысла,

потому что в таком случае они создают преимущества одной стороне и ухудшают положение другой», – отметил политолог.

Эксперт Российского совета по международным делам, старший научный сотрудник Института постсоветских и международных исследований РГГУ Александр Гущин полагает, что Украина не готова идти на ступки по вопросу признания независимости ДНР и ЛНР, а также принадлежности Крыма России. «Возможно, Киев готов обсуждать вопрос нейтрального статуса Украины. В мире было много примеров нейтрального статуса – финский, австрийский и много других. Все они отличались друг от друга. В данном случае этот статус должен гарантироваться ведущими державами и иметь четкие очертания, закрепленные в том числе в украинской конституции, в преамбуле которой сейчас прописан курс на вступление страны в НАТО», – отметил Гущин.

Эксперт добавляет, что результативность переговоров зависит от позиции американских партнеров Украины. «Во время первого раунда украинцы находились на связи с американцами, в том числе и Зеленский. В долгосрочной перспективе Украине будет тяжело сдержать военный напор РФ. Но американцам выгодно затягивание этого конфликта, чтобы стороны увязли в нем и у РФ были связаны руки», – считает Гущин.

Частично американцы уже добились успеха, потому что Европа консолидировалась в отношении санкций и поставок украинцам вооружений. «Призывы из Киева ввести бесполетную зону над Украиной вряд ли будут реализованы, потому что это шаг к прямому боестолкновению российской армии с армиями стран НАТО», – предупредил эксперт.

Политолог согласен с тем, что затягивание переговоров невыгодно Киеву. Он напомнил о словах Владимира Путина о том, что если Украина не остановится, то под вопросом окажется будущность ее государственности. «Если Киев не согласится на условия России, то существуют варианты с трансформацией украинской государственности в другого рода проект, например, по географическому принципу. В нынешней ситуации такие проекты кажутся довольно реальными, а не фантастическими», – отметил собеседник.

По словам Гущина, дальнейшая трансформация украинской государственности будет зависеть не только от итогов спецоперации, но и работы с населением в подконтрольных российским военным районах. «Вслед за военным необходимо общественно-политическое решение. Это потребует большой экспертной работы, участия активистов, усиления гуманитарной помощи, которая уже оказывается. Нужно остановить негативные процессы по переформатированию сознания и идеологии, что происходило на Украине последние восемь лет», – подытожил эксперт.

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