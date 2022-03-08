 

Дипломат из Ватикана назвал цель Запада на Украине

08.03.2022, 1:53, Новости дня
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Ватиканский дипломат и бывший апостольский нунций в США Карло Мария Вигано опубликовал заявление, в котором назвал нелегитимным вмешательство НАТО и Евросоюза в украинскую политику и раскритиковал западный подход к цензуре.

«Складывается впечатление, что администрация Байдена, а также в целом НАТО и Евросоюз намеренно хотят сохранить ситуацию явного дисбаланса и сделать невозможной любую попытку мирного урегулирования украинского кризиса», – цитирует его РИА «Новости».

Вигано обратил внимание на манипуляции со стороны «основных» СМИ, позиция которых сейчас вторит основной стратегии Запада и представляется как единственно верная. Дипломат также указал на стремление Запада установить на Украине свои порядки. В то же время он признал, что Киеву многое сходит с рук – к примеру, преследование русскоязычного населения в стране, организация лабораторий под эгидой Пентагона и нападки на несогласных с нынешними украинскими властями.

«Пусть украинцы посмотрят на то, что произошло со странами Евросоюза: <…> процветающие и независимые нации, различные по своей этнической, языковой, культурной и религиозной специфике, превратились в бесформенную массу людей без идеалов, без надежды, без веры», – рассуждает Вигано.

Ранее отдельные политики в разных странах Запада выступили  с заявлениями, что в происходящем на Украине виноваты НАТО и США, а спецоперация РФ – это защитная реакция на приближение альянса к ее границам.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. 

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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