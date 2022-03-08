Путин предложил ввести выплаты детям от 8 до 16 лет из семей с невысоким доходом

Президент РФ Владимир Путин предложил принять решение, что все семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет.

«Считаю, что мы должны принять новое решение – установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их», – сообщил глава государства в поздравлении с Международным женским днем, опубликованном на сайте Кремля.

Путин уточнил, что «эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае». Президент напомнил, что в РФ «уже предусмотрены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети до семи лет включительно». «Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет», – констатировал глава государства.

«Со своей стороны государство будет делать все для поддержки семей. Это наш безусловный приоритет», – подчеркнул Путин.

Напомним, в июле 2021 года президент Владимир Путин поручил кабинету министров реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трех до семи лет. Кроме того, Путин распорядился о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей. Помимо этого, в апреле Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию объявил о выплатах детям в возрасте от 8 до 16 лет, растущим в неполных семьях.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.