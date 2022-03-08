 

Мнение: О новом словаре для либералов и разумных людей

08.03.2022, 0:40, Разное
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В связи с молниеносно принятой законодательной инициативой, расширяющей ответственность за высказывание личных оценочных суждений вплоть до уголовной, со сроками до 15 лет, необходимо срочно заменить все «неправильные» слова и выражения на «единственно верные». Тут не разобраться без поллитра особого словаря.

Того самого, где взрыв — это «хлопок», экономический спад — «отрицательный рост», а цензура — «защита от вредной информации».

В помощь читающим, пишущим и комментирующим — оперативные дополнения в «Словарь новояза XXI века».

Что теперь правильно, а что неправильно?

Неправильно: Война против Украины. Правильно: «Cпециальная военная операция».

Неправильно: Оккупация (к.-л. территории Украины). Правильно: «Освобождение» (к.-л. территории Украины).

Неправильно: Обстрел города NN (без жертв). Правильно: «Демилитаризация города NN».

Неправильно: Обстрел города NN (с жертвами). Правильно: «Денацификация города NN».

Неправильно: Правительство независимой Украины. Правильно: «Шайка наркоманов и неонацистов».

Неправильно: Силы территориальной обороны Украины. Правильно: «Националистические и неонацистские формирования».

Неправильно: Добровольческие батальоны. Правильно: «Бандиты, неонацисты, фашисты, бендеровцы».

Неправильно: Протестующие против «освобождения». Правильно: «Оболваненные нацистской пропагандой».

Неправильно: Идут тяжёлые бои. Правильно: «Специальная военная операция продвигается строго по плану».

Неправильно: Любые потери ВС РФ по данным украинской стороны. Правильно: «Потерь нет».

Неправильно: Любые данные украинской стороны. Правильно: «Ложь, дезинформация, фейки, бендеровская пропаганда».

Что я ещё упустил?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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