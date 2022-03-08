 

Путин поздравил женщин с 8 Марта

08.03.2022, 0:30, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем, который отмечается 8 Марта, и выразил слова восхищения и благодарности женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, подругам за верность, надежность и поддержку в любых испытаниях.

«Дорогие наши женщины, вы делаете мир лучше, добрее, благодаря чуткости, состраданию и душевной щедрости, сочетаете в себе очаровательную нежность и удивительную внутреннюю силу», – сказал глава государства, слова которого приводятся на сайте Кремля.

«Мы живем в сложное время: глобальные экономические вызовы и проблемы, военные конфликты и неизбежная необходимость защитить наших людей и свою страну, пандемия и борьба за жизнь и здоровье миллионов граждан», – отметил Путин.

Но, как считает российский лидер, «даже в период тяжелейших испытаний времен Великой Отечественной войны ничто не могло помешать мужчинам РФ признаваться в любви своим женщинам, и эта любовь служила опорой и вдохновляла». «И сегодня звучат искренние слова восхищения и благодарности женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, подругам за вашу верность, надежность и поддержку в любых испытаниях», – продолжил президент.

Он назвал 8 Марта одним из любимых праздников в России, пронизанным самыми светлыми чувствами. Президент от всей души поздравил женщин с Международным женским днем и пожелал, чтобы близкие люди окружали их вниманием и душевным теплом. «[Хочу пожелать], чтобы к вам возвращались доброта и участие, которые вы щедро дарите семье, детям, внукам, коллегам и друзьям», – обратился глава государства к россиянкам.

Отметим, президент РФ Владимир Путин ежегодно поздравляет россиянок с 8 Марта.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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