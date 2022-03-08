 

Мнение: Список недружественных России стран расширен

08.03.2022, 0:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия радикально расширила список недружественных стран, где раньше находились только США и Чехия.
Теперь в списке находятся:

Государства-члены ЕС, США, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова и Гибралтар), Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / Мнение: Онлайн-саммит ОДКБ

27.03 / Франция назначила гомосексуалиста послом в Саудовской Аравии

04.01 / Личное: “К его поведению уже нет претензий”

11.04 / Археологи обнаружили поздний императорский некрополь на Корсике

12.11 / Брак с Собчак стал причиной остановки карьеры Максима Виторгана

18.12 / Связи идут наверх

29.01 / Ученые изобрели терапию, эффективную при СПИДе

23.08 / Тяжесть COVID-19 может зависеть от того, при каких обстоятельствах человек заразился

21.12 / Российская пропаганда создала приложение, которое транслирует фейковое украинское военное радио

08.11 / Из школьных учебников уберут Кавказ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика