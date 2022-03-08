Мнение: Список недружественных России стран расширен

Россия радикально расширила список недружественных стран, где раньше находились только США и Чехия.

Теперь в списке находятся:

Государства-члены ЕС, США, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова и Гибралтар), Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

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