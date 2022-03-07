Мнение: Цензура на Реддите, санкции против детей-инвалидов и чешские игроделы против России

1. Западный мир погружается в цензуру уровня советской, если не хуже. Советские граждане, по крайней мере, понимали, что свободы слова в СССР нет. Цензурируют теперь на всех сколько-нибудь значимых ресурсах. Характерная новость про крупный американский развлекательный портал Реддит:

https://www.gazeta.ru/tech/news/2022/03/04/17377279.shtml

На Reddit запретили делать ссылки на российские СМИ

Под запрет на цитирование на популярной интернет-площадке Reddit попали российские СМИ — телеканал RT и агентство Sputnik, сообщает РИА «Новости».

«Хотя многие сообщества на Reddit уже запретили ссылки на российские государственные СМИ, такие как RT, Sputnik и их филиалы на иностранных языках, мы сделали такие ограничения универсальными для всего сайта», — указано в сообщении.

2. Типичные санкции Запада — в Россию перестали поставлять коляски и вертикализаторы для детей-инвалидов. Подобное медицинское оборудование делают много где, в том числе в России и в Китае, но заменить поставки будет не так-то просто — как я понимаю, нужна была именно эта техника. А, впрочем, ничего нового. Лично у меня последние иллюзии исчезли ещё несколько лет назад, когда Запад начал изо всех сил бороться с нашими паралимпийцами.

https://takiedela.ru/news/2022/03/02/situaciya-neopredelennosti/

Официальные дистрибьюторы зарубежных колясок и вертикализаторов для детей с врожденной патологией спинного мозга остановили поставки оборудования в Россию. Об этом «Таким делам» рассказала председатель благотворительного фонда «Спина бифида» Инна Инюшкина.

По ее словам, речь идет о поставках двух компаний«РехаТехник» и еще одной, чье название в фонде решили не упоминать. «Продажи технических средств реабилитации приостановились 25 февраля. Дистрибьюторы, похоже, не планируют выходить на государственные торги. Это означает, что мы не сможем ни купить за деньги, ни получить от государства активные коляски и вертикализаторы. Сейчас ситуация полной неопределенности», — сообщила Инюшкина.

3. Две маленьких новости из мира видеоигр. Первая — оказывается, «Факторио» тоже делала чешская студия. Удивительно много отличных игр выходит в маленькой Чехии, не знаю уж почему. То ли народ талантливый, то ли так случайно получилось, что местные интеллектуалы направили свои силы именно на создание игр для ПК.



Вторая новость, создатели «Факторио» примкнули к общей травле и выступили с грязной клеветой в адрес России. Это не просто что-то вроде «мы уходим с российского рынка, надеемся вернуться», там у них уже жёсткая антироссийская пропаганда:



https://store.steampowered.com/news/app/427520/view/3101296262244936695



Надеюсь, это была единичная студия, и мне не придётся расстраиваться из-за создателей «Кингдом Кам», «Жизни бомжа» и прочих чешских шедевров.