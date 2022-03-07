 

Макрон предупредил о последствиях прекращения поставок газа из России

07.03.2022, 23:05, Новости дня
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Европа столкнется с большими проблемами, если РФ прекратит поставки газа, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на первом предвыборном собрании в коммуне Пуасси.

«Франция не так сильно зависит от российского газа. Но, если РФ прекратит поставки газа, Европу будущей зимой ждут большие трудности», – приводит слова Макрона ТАСС.

«Если РФ примет решение принять контрсанкции в сфере энергетики, то следующая зима будет еще более сложной», – подчеркнул Макрон. По его словам, 18% импортируемого Францией газа поступает из России. «Такие страны, как Германия, Италия, гораздо больше зависимы от РФ в сфере газа», – сказал французский лидер. «Мы найдем решение на ближайшие недели с помощью согласованных контрактов. Но большие проблемы возникнут следующей зимой. Европа сейчас ищет решение этой проблемы», – сообщил политик.

Напомним, в понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро. Тем временем представитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер заявил о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.

В прошлую пятницу глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс в преддверии встречи с коллегами по Группе семи (G7) и участия в Совете ЕС по иностранным делам в Брюсселе призвала Европу распространить санкции против РФ на нефть и газ. В тот же день верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав МИД НАТО допустил возможность прекращения импорта Евросоюзом российских энергоносителей в связи с конфликтом на Украине.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько реален сценарий отказа Запада от российских нефти и газа, какие последствия он принесет РФ – и почему в любом случае для всего оставшегося мира это будет означать колоссальный энергетический шок?

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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