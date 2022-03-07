Новак предупредил о крайней опасности провокаций с ГТС Украины

Россия располагает сведениями о подготовке провокации относительно газотранспортной системы Украины, это крайне опасно, Москва в этом не заинтересована и делает все возможное для недопущения такого развития событий, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«По имеющимся у нас сведениям, готовится провокация относительно ГТС Украины, а конкретно против газоперекачивающих станций. Хочу заранее об этом предупредить, это крайне опасно, РФ в этом не заинтересована! Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы не допустить этого», – приводит слова Новака ТАСС.

Вице-премьер также прокомментировал фейки о том, что российские военные якобы атаковали Запорожскую АЭС. «Еще раз хочу подчеркнуть: РФ не имеет к этому никакого отношения! Это просто неправда! Российские вооруженные силы работают во взаимодействии с украинскими специалистами, работающими на станции», – указал Новак.

Как подчеркнул вице-премьер, поддерживается постоянная связь с МАГАТЭ, о ситуации информируется руководство этой организации. «И всегда готовы оказать техническую поддержку украинским специалистам по обслуживанию АЭС», – добавил Новак.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если РФ прекратит поставки газа.

Напомним, в понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро. Тем временем представитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер заявил о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.

В прошлую пятницу глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс в преддверии встречи с коллегами по Группе семи (G7) и участия в Совете ЕС по иностранным делам в Брюсселе призвала Европу распространить санкции против РФ на нефть и газ. В тот же день верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав МИД НАТО допустил возможность прекращения импорта Евросоюзом российских энергоносителей в связи с конфликтом на Украине.

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