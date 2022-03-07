Онищенко о биолабораториях США: могли вызвать массовую гибель мирных украинцев

Украина разрабатывала биологическое оружие при финансовом содействии США. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Ведомство опубликовало документы, которые подтверждают, что 24 февраля сотрудники лабораторий получили приказ экстренно уничтожить образцы патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней.

Экс-депутат Госдумы, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко, заявил, что на территории Украины находится 15 лабораторий США, в которых велась разработка «наступательных планов» Пентагона:

«Финансируются эти лаборатории Пентагоном через Агентство по снижению военных угроз (DTRA). На самом деле эти угрозы только возрастают. Если мы правильно делали, когда точечными ударами разгромили военные базы, на которые американцы поставляли смертельное оружие, то по отношению к этим лабораториям такой метод не подойдет.

Если мы разрушим эти объекты, то ситуация вообще выйдет из-под контроля, и она будет опасна не только для местных, но и для России, потому что инфекция будет распространяться, и ее не остановить ни границами, ни ракетами. Она будет разрастаться, как коронавирус. Так что все эти лаборатории нужно взять под контроль и обеспечить их охрану: доставить туда специалистов, которые изучат все, что там есть».

Онищенко подчеркнул, что образцы чумы и холеры — не самые серьезные проекта из всего списка разработок. Персонал лабораторий занимался разработкой патогенов, угрожающих безопасности как украинцев, так и россиян:

«Если эти лаборатории, не дай бог, заработают и получат задание выполнить свою функцию, то американские солдаты там никогда не появятся. Это будет рост заболеваемости среди местного населения, причем не просто будут болеть, а будут умирать. И, конечно, это будет и на нашей территории, потому что американцы готовят свои боевые архитектуры, чтобы применять против нас. Это потери в живой силе, причем не военных, а гражданского населения: женщины, дети, старики.

Цель этого всего — дестабилизировать ситуацию, обеспечить себе почву для обвинений, что, дескать, «русские там чем-то занимались и будут заниматься». Я уверен, что в планах Пентагона, кроме экономических и других мер, — применить эти боевые рецептуры против нашей страны и дестабилизировать обстановку, остановить экономику и так далее».

Власти Украины и европейские представители не имели доступа к объектам, но, возможно, догадывались об их существовании, предположил Онищенко. На фоне разработки биологического оружия особо выделяются заявления главы Еврокомиссии и экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, которая регулярно напоминала о необходимости защиты украинцев.

«Дер Ляйен видит суть своей работы по защите прав украинцев в поставляемом на Украину оружии. Может быть она что-то догадывается об этих лабораториях, вряд ли она точно что-то знает. Весь этот шабаш о защите прав украинцев, ни что иное, как Майн Кампф. Они без лекарств, без вакцин, без адекватной помощи сегодня.

Если права человека измеряются суммами поставляемого оружия на эту территорию, то это уже не защита прав человека — это просто расходный материал, который используют для стравливания одного народа с другим. Они загребают жар чужими руками, и вот эта воинствующая акушерка это хорошо понимает», — заключил Онищенко.

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