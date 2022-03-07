Чего побежала Собчак? – Личное мнение
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Пару дней назад по Телеграм-каналам стала гулять фоточка Ксении Собчак в аэропорту, как утверждалось, Израиля.
Фото: Соцсети
Так ли это или не так, доказано не было. Напомню, на днях Собчак, как утверждала сама, улетела на плановый отдых с сыном в Турцию.
Обыватели начали строить догадки и, вспомнив национальность Виторгана, решили, что Ксения будет просить гражданство Израиля сыну.
Подчеркну ещё раз — доказательств того, что на фото именно Бен-Гурион нет никаких.
Но давайте всё-таки разберёмся в ситуации и допустим, что всё именно так, как утверждают сплетницы.
Можно многое сказать про Ксению. Вспомнить и поляну публичной трансляции, и интервью, и аварию в Сочи. Но в чём проблема, если Собчак действительно улетела в Израиль с сыном, лично я не понимаю.
Да, такое решение действительно странное. Чего бежать-то? Куда? Разве ей что-то угрожает в России?
Вместе с тем, когда дело касается ребёнка, про логику зачастую можно забыть.
Вот вобьёт себе в голову мать, что сыну грозит опасность, и фиг ты её этой логикой переубедишь в обратном. На уровне подсознания включается режим «кругом опасносте», и всё — прощай, здравый смысл.
Дальше могут последовать как адекватные действия, так и самые глупые.
Не собираюсь защищать Ксению, как вы понимаете, но и осуждать её тут не могу. Ну, чего-то накрутила у себя и понеслась спасать сына. А то, что реальной угрозы для ребёнка нет, так это вообще не имеет значения. Главное — она существует в голове матери и дальше — уже на уровне древних инстинктов! — идёт действие.
Это совершенно нормально, как мне кажется. А вам?
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Источник: Лена Миро
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