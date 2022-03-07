 

Чего побежала Собчак? – Личное мнение

07.03.2022, 22:45, Разное
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Пару дней назад по Телеграм-каналам стала гулять фоточка Ксении Собчак в аэропорту, как утверждалось, Израиля.


Фото: Соцсети

Так ли это или не так, доказано не было. Напомню, на днях Собчак, как утверждала сама, улетела на плановый отдых с сыном в Турцию.

Обыватели начали строить догадки и, вспомнив национальность Виторгана, решили, что Ксения будет просить гражданство Израиля сыну.

Подчеркну ещё раз — доказательств того, что на фото именно Бен-Гурион нет никаких.

Но давайте всё-таки разберёмся в ситуации и допустим, что всё именно так, как утверждают сплетницы.

Можно многое сказать про Ксению. Вспомнить и поляну публичной трансляции, и интервью, и аварию в Сочи. Но в чём проблема, если Собчак действительно улетела в Израиль с сыном, лично я не понимаю.

Да, такое решение действительно странное. Чего бежать-то? Куда? Разве ей что-то угрожает в России?

Вместе с тем, когда дело касается ребёнка, про логику зачастую можно забыть.

Вот вобьёт себе в голову мать, что сыну грозит опасность, и фиг ты её этой логикой переубедишь в обратном. На уровне подсознания включается режим «кругом опасносте», и всё — прощай, здравый смысл.

Дальше могут последовать как адекватные действия, так и самые глупые.

Не собираюсь защищать Ксению, как вы понимаете, но и осуждать её тут не могу. Ну, чего-то накрутила у себя и понеслась спасать сына. А то, что реальной угрозы для ребёнка нет, так это вообще не имеет значения. Главное — она существует в голове матери и дальше — уже на уровне древних инстинктов! — идёт действие.

Это совершенно нормально, как мне кажется. А вам?

Источник: Лена Миро



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