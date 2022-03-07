Мнение: Путин не шутил: Россия предотвратила новое 22 июня!



Нет, конечно, было понятно, что дядя Вова словами не разбрасывается. Как и было ясно, что все слова про "мир во всем мире", а тот же Джонсон Борис сегодня только что не мироточил, что они не враги – брехня. Но все-таки, в свете того, что появляется после почти 2-х недель спецоперации России на Украине – возникает все больше вопросов. Во-первых, конечно, к нашим "западным партнерам" – ибо за такое надо отвечать, это очевидный факт агрессии. А, во-вторых, к нашей информационной политике. Если только это не был хитрый план.

Нет, я серьезно, все что вы прочитаете дальше – это большой вопрос, почему мы столько лет видели человека …лупу Ковтуна у Соловьева, но не видели другого? Да, про биолаборатории США я тоже знал, но вот простите – про эксперименты на Чернобыльской АЭС! Короче, будет много новостей и много поводов подумать – как близко мы были от противоположной ситуации, когда всех этих нациков, которые вели бы себя сильно сейчас иначе с гражданским населением – погнали в нашу сторону.

Лаборатории во Львове работали с возбудителями чумы и сибирской язвы, в Харькове и Полтаве — дифтерии и дизентерии;На Украине произошел неуправляемый рост заболеваемости особо опасными и экономически значимыми инфекциями;Из Украины в США вывезено несколько тысяч образцов сыворотки больных, относящихся к славянскому этносу;На территории Украины сформирована сеть из более 30 биологических лабораторий, заказчиком работ которых является управление Минобороны США;На украине экстренно сворачивают биологические программы;

В принципе, только это Нюренберг. Я не знаю, как дядя Вова заставит США за это ответить – но это уже за пределами морали и чего-либо еще. Напомню, при этом, США до сих пор не уничтожили свой арсенал химического оружия, в то время как Москва свои обязательства выполнила. Впрочем, это еще цветочки, поэтому минутка юмора для вас и для тех моральных уродов, у которых "Весь мир с нами!" и "Нет войне!":

Сейчас нет других способов обеспечить энергобезопасность Европы, кроме поставок из России, заявил канцлер ФРГ.Именно поэтому импорт энергоносителей из России был выведены из-под санкций, рассказал Шольц.

Смешно сейчас слушать немецкого дяденьку, который еще вчера также весело смеялся над фразой "Геноцид на Донбассе". Не смешно, что у него дед – был генерал-лейтенантом войск СС и лично участвовал в казнях евреев на территориях Польши и нынешней Украины. А также:

Великобритания отказалась вводить облегчённый визовый режим для украинцев.Украинские беженцы Британии не нужны, пусть ЕС их принимает. Зато для разжигания ненависти Лондон сделал всё, что мог. Многовековые традиции.

И теперь, как обещал – много интересного. На связи Владислав Шурыгин. Полное интервью тут.

— Почему так трудно идет операция? С чем столкнулась наша армия?

— Общее убеждение сложилось, что украинская армия – чуть ли не иракская армия, набитая устаревшим советским вооружением, пацифистами, не желающими воевать, которые дружно разберутся. Это пост-история после больших разгромов 2014-15-го годов, если брать Иловайск и Дебальцево. Но за 8 лет произошли очень большие изменения.

— В сторону увеличения или модернизации?

— ВСУ на момент начала операции – третья армия Европы. Мы были первой, Турция – второй, украинцы — третьей. Там провели очень серьезные реорганизации. Полностью обновили офицерский корпус. Своих нациков, которые прошли боевые действия, они пропустили через военные училища. И этим сделали сразу две вещи.

— Какие именно?

— Первое – получили обстрелянный, мотивированный и опытный комсостав за восемь лет. Многие выросли сейчас до командиров батальонов и бригад. И они полностью растворили те самые ВСУ, которые в 2014-м году не сильно рвались воевать. Качественно – это другая армия.

— Через год они должны были призвать еще 100 тысяч контрактников. И по численности войск практически подойти вплотную к нам. За следующие полтора-два года они собирались реформировать свои военно-воздушные силы. Для нас везение, что не успели. Это осталось их уязвимой пятой. Денег на ВВС не хватило.

— То есть через год-полтора они должны были выйти на уровень, близкий к паритету с нами?

— На уровень, при котором любой военный конфликт Киева с Москвой делал для России этот конфликт неприемлемым. Для нас выбор был между «плохо» и «очень плохо». Мы понимали, что через год-полтора будем иметь дело с качественно другим противником. И надежд на то, что Украина изменит свою позицию и перестанет на экспрессе мчаться к войне, у нас не было.

Вот все ответы и все вопросы. Многое еще предстоит сделать, многое предстоит узнать. Если бы начался тот замес – что по ним, ядерными ракетами что ли стрелять? И что, кто-то думает, что не было бы санкций, визгов? Просто они все и Запад тоже – были бы готовы. Отсюда и истерика.

А закончить, для любителей, кому стыдно, я могу только словами Бориса Марцинкевича:

Нет никакого другого способа остановить нацизм, кроме одного: русский штык в глотку. В очередной раз лекарем от нацизма становится армия России — другого просто нет. Вывод прост: любой, не поддерживающий действия нашей армии, — пособник нацизма, в какие бы красивые словеса эта позиция ни была замаскирована. Время полутонов закончилось, всё снова на своих местах — есть только чёрное и белое.

Вместе победим!

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