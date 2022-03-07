Белый костюм-двойка в паре с блузкой с принтом и другие мартовские палочки-выручалочки для модниц

Современная мода, по мнению большинства дизайнеров, является уникальной и привлекательной. Дело в том, что она сочетает в себе эстетику 90-х, начала 2000-х и некоторые современные мотивы. Все это переплетается и образует некий особый симбиоз. Сегодня мы рассмотрим несколько образов на текущую весну, которые выручат вас в любой ситуации и будут всегда смотреться актуально.

Зеленое платье

На главном фото – платье нестандартного кроя, которое однозначно привлечет к себе внимание. Смелое декольте компенсируется за счет длины макси и длинных рукавов. А сочетая столь сочный оттенок зеленого с туфлями с принтом зебры, вы выиграете вдвойне.

В молочной гамме

Монохромные образы славятся среди модниц потому, что они здорово вытягивают силуэт. Дополняй их чем хочешь, комбинируй с любой другой одеждой – во всех случаях они будут смотреться выигрышно. На фото мы видим набор из молочной рубашки и брюк с защипами на высокой талии, которые подобраны четко в тон к верху. Это своего рода бессмертная классика, которая украсит абсолютно любую женщину. Кроме того, подобный образ будет уместен в офисе, на прогулке, на деловой встрече, а иногда даже и на ужине, если он носит формальный характер. Дополнить нежный и вместе с тем строгий классический лук помогут туфли-лодочки на шпильке и небольшая сумочка. При этом заметьте, что аксессуары не должны быть яркими и выбиваться на первый план.

Современная классика

Плиссированная юбка длины миди была актуальной всегда – это нестареющая классика в мире моды. Только вот до недавних пор мы носили ее с футболками, рубашками или даже жакетами. А вот современная мода диктует несколько иные правила. попробуйте надеть такую юбку в сочетании с укороченным топом – эхом 2000-х годов, и она тут же заиграет новыми красками. Образ будет простым и сдержанным, но в то же время оригинальным и броским. Чтобы стать еще более модной, дополните юбку туфлями на платформе, которые сейчас очень актуальны.

Ботфорты

Такой вид сапог всегда был спорным. Кто-то долгие годы оставался ярым фанатом ботфортов, носил их буквально постоянно, другие же модницы отнесли их к нежелательным элементам гардероба. Сегодня сапоги, закрывающие колено, официально в тренде, и носить их нам рекомендуют с длиной мини. Чтобы образ не был пошлым и дерзким, выбирайте модели не на шпильке, а на грубой платформе или на тракторной подошве. Кстати, как показано на фото выше, ботфорты отлично будут сочетаться с этническим стилем. В его рамках они будут смотреться не пошло, а уместно и очень органично.

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Платья мини

На позднюю весну дизайнеры нам приготовили платья, по силуэту и принту напоминающие моду 60-х. Это скромные модели мини, чаще всего имеющие А-силуэт. Такие наряды сшиты из ткани, на которую всегда нанесен броский, геометрический рисунок. Плюс подобной вещи заключается в том, что она выгодно подчеркивает и удлиняет ноги, при этом смотрится достаточно прилично. Это обусловливается закрытым декольте и наличием длинных рукавов.

Гармоничный микс

Если низ и верх от разных костюмов между собой отлично сочетаются, почему бы не носить их вместе? Такой прием отлично разбавляет гардероб. Ведь нам порой надоедает носить монохромные двойки. Один из самых модных и актуальных этой весной вариантов – надеть брюки с высокой талией и укороченный жакет. Прежде всего, подобный крой вещей позволяет зрительно вытянуть силуэт и сделать ноги просто невероятно длинными. Более того, если фигура имеет недостатки, они будут удачно скрыты, так как фасон таких вещей не является облегающим. Дополните образ лодочками на каблуке и скромной сумочкой – и вы станете просто королевой стиля.

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Яркий цвет

Так как сейчас весна, стилисты советуют сделать упор на яркие цвета. Вы можете выбрать комплект по аналогии с тем, что представлен на фото. Яркий трикотажный топ с высоким горлом и простая прямая юбка длины миди дополнены белыми грубыми ботинками и кожаным тренчем.

Костюм-двойка в белом цвете

Сшитый по мотивам Шанель костюм всегда будет актуальным. Прелесть именно этой модели заключается в том, что здесь все укороченное: и юбка, и жакет. Подобный крой позволяет продемонстрировать свои достоинства и при этом остаться в рамках приличия. Также укороченные модели зрительно увеличивают рост и делают ноги более длинными. А если вы, как на фото, будете сочетать такой костюмчик с сапогами на каблуке, то образ станет еще более стильным и актуальным.

Все тренды сразу

Такой вариант, конечно же, не подойдет на март, скорее он более актуален для мая или вообще для начала лета, однако упустить его из виду попросту нельзя. Здесь мы видим, как в одном образе собраны все нынешние тренды. Это широкие штаны на высокой посадке в белом цвете – легкое повседневное и вместе с тем стильное решение. Высокая платформа – то, что сейчас активно входит в моду. Один из самых актуальных цветов наступающего сезона – оранжевый. В этом образе присутствует сумочка такого оттенка. А что самое главное – вязаный топ с бахромой. Именно такие были модными в 2000-е, и сейчас они снова вернулись на подиумы.

В синей гамме

Образ в синих оттенках в сочетании с белым этой весной будет смотреться свежо и стильно. Непринужденный крой, многослойность и смелые аксессуары – то, что диктует современная мода, и то, что весьма носибельно.