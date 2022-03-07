 

“Потери в живой силе”: Онищенко предупредил об угрозе от биолабораторий США на Украине

07.03.2022, 21:55, Разное
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В беседе с ФАН он прокомментировал угрозу, исходящую от объектов, открытых Соединенными Штатами на украинской территории. По словам академика, главная цель данного проекта — дестабилизировать обстановку в России.

“Если эти лаборатории, не дай бог, заработают и получат задание выполнить свою функцию, то американские солдаты там никогда не появятся. Это будет рост заболеваемости среди местного населения, причем не просто будут болеть, а будут умирать. И, конечно, это будет и на нашей территории, потому что американцы готовят свои боевые архитектуры, чтобы применять против нас”, — сообщил политик.

Онищенко отметил, что в случае выхода ситуации из-под контроля Россия понесет потери в живой силе — и речь идет не о военных, а о гражданском населении, в том числе женщинах, детях и стариках. Поэтому ВС РФ должны как можно оперативнее занять эти объекты.

В настоящий момент на территории Украины продолжается специальная операция российских вооруженных сил, о начале которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Главная ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения республик Донбасса.



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