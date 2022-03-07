В ДНР сообщили о полном окружении Мариуполя

Город Мариуполь в Донбассе полностью окружен, началась зачистка районов, сообщил замкомандира батальона ДНР «Восток» Александр Семенов.

«Мариуполь на сегодняшний день полностью окружен, началась зачистка определенных районов города», – рассказал он РИА «Новости».

Семенов рассказал, что беженцев по гуманитарным коридорам из Мариуполя с 4 марта не удалось принять ни разу, некоторые из них выходят самостоятельно.

«К сожалению, с четвертого числа так ни разу не получилось принять беженцев. Были приняты порядка 500 человек, которые вышли своим ходом», – сказал он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.