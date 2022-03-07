 

Эрдоган заявил Путину о возможности использования российского рубля в торговле

07.03.2022, 21:40, Новости дня
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Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о возможности использования российского рубля в торговле, передает телеканал A Haber.

Телефонные переговоры Путина и Эрдогана, посвященные в основном украинской тематике, состоялись в воскресенье и продлились около часа, информирует РИА «Новости».

«Появились подробности вчерашних переговоров президента Эрдогана с Путиным. Президент Эрдоган сказал, что Турция и РФ могут использовать «доллар, евро, рубль, золото и юань в торговле», а российский лидер в свою очередь даст указание об отправке 30 судов, груженных подсолнечным маслом и пшеницей, которые находятся в Азовском море», – передал телеканал.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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