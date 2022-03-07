Переговоры РФ и Украины завершились

Два польских вертолета вылетели с территории места переговоров РФ и Украины в Брестской области после их окончания.

Третий раунд российско-украинских переговоров в Белоруссии продлился почти три часа, информирует РИА «Новости».

Всего вылетело два польских вертолета Black Hawk – те же самые, что и привезли украинскую делегацию к месту переговоров. Делегацию Украины на месте переговоров во время встречи они не ждали: сначала привезли их и улетели, а потом вернулись за ними, когда встреча кончилась.

Отмечается, что о завершении переговоры сообщили и в пресс-службе российского посольства в Белоруссии.

Со стороны Украины присутствовали советник главы офиса президента Михаил Подоляк, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников.

Состав российской делегации не поменялся: помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Напомним, третий раунд российско-украинских переговоров проходил в Беловежской Пуще.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.