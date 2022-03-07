 

ООН призвала к расследованию убийства украинского переговорщика Киреева

07.03.2022, 21:40, Новости дня
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Убийство Дениса Киреева, который входил в делегацию Украины на переговорах с Россией, должно быть расследовано, сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«У меня нет какой-либо информации. Это должно быть расследовано полностью», – сказал он, отвечая на вопрос о том, как убийство Киреева может отразиться на переговорах, передает РИА «Новости».

Ранее главное управление разведки минобороны Украины заявило, что участник первого раунда переговоров с Россией от Украины Денис Киреева погиб в ходе спецзадания.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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