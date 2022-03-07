Мнение: Письмо: “Дикий протест”

Как ни странно, а может и не странно как раз, многие люди пишут такие письма, будто ничего особенного не происходит.

В общем, понять их можно. В жизни бывают ситуации еще хуже: смертельное заболевание, например, свое или самого близкого, когда дни сочтены.

Тем более далеко не все мои читатели находятся в эпицентре событий, у многих продолжается старая жизнь.

Но я пока не буду публиковать письма про из серии “все ок”.

Хотя очень надеюсь вернуться к мирной тематике.

stmolly

Дорогая Эволюция!

Спасибо Вам большое за Ваш блог. Он помог мне хорошо разойтись с мужем, друзьями, и потом пожениться обратно с совершенно иным отношением друг к другу. Я принимала в январе участие в обучении, и оно мне тоже очень помогло восстанавливаться от депрессии после ковида.

Но теперь наметилась другая проблема, если так можно выразиться.

У нас был дистанционный брак в первый раз. Я предложила мужу разойтись в тот момент, когда поняла, что не только я особо не хочу переезжать к нему, но и он не особо рвется видеть меня на постоянной основе. У нас общий ребенок.

Во второй раз, когда мы снова женились, он поставил условие, что мы должны съехаться. В силу обстоятельств мы не могли это сделать сейчас же (квартира в рассрочку, ремонт, подготовка к продаже), но он меня убедил продавать имущество мое и мамы этой весной и ехать с ребенком и мамой к нему, чтобы на месте купить новое жилье (или продать только наше и оставить пожилую маму, пока не устроимся).

(Автор акцентирует, что инициатором совместной жизни был муж, однако он же ставил и условия. Автора это в восторг не приводило, но она рассматривала такой вариант, скорее всего за неимением лучшего)

Он участвовал материально, но в основном имущество мне досталось от отца, и предполагалось, что бОльшую часть все же вношу я, продаю все я и переезжаю тоже я.

Меня несколько задевала такая позиция, что переезда требует он (у него там жизнь, родина, работа), а основные движения должна делать я и переезжать туда, куда мне не совсем хотелось.

Другие варианты он отрицал и говорил, что не хочет ехать в новую страну, учить новый язык, корячиться годами, чтобы стать там кем-то.

(Автор всегда хотела уехать в Европу)

Теперь у нас начался лютый треш.

На мою страну напала его страна. Я постараюсь максимально воздержаться от комментариев по этому поводу, но то, что происходит, для меня является причиной того, что я не могу, для себя не имею никакого морального права ехать в страну, беспощадно истребляющую моих соотечественников.

Мы с дочкой теперь беженцы. Приехали в Европу.

(Случилось то, чего автор хотела и раньше. Хотя и вследствие очень печальных обстоятельств)

В разговоре выяснилось, что он ждёт, что когда все закончится (когда – это большой вопрос), мы приедем к нему.

Я сказала, что хочу остаться в Европе, раз уж есть сейчас, к моему большому сожалению, что таким способом, возможность сделать это легально.

Началось то же самое, я к вам не поеду, у меня работа, я не стану никем и т.д.

Я понимаю, что он с рациональной точки зрения рассуждает правильно и лишних движений совершать не хочет.

Но я не могу себя заставить даже подумать о том, что я поеду в эту страну и навряд ли скоро забудется то, что происходит сейчас.

При этом у меня нет ненависти к другой стороне, там тоже друзья, я знаю, что есть люди адекватные и не поддерживающие то, что происходит, но вместе с тем – внутри меня дикий протест.

Я понимаю его возмущение, что в рамках нашей семьи мое решение или нерешение достаточно кардинальное, но он требует от меня не менее кардинальных действий и психует.

Подскажите мне, пожалуйста, что делать в такой ситуации…

(Надо честно проанализировать, что еще до “истребления” ехать к нему вы не очень хотели. Теперь вы уже приехали в Европу, а в России сейчас сложно и тоже опасно, хоть и не так как в Украине. Скажите себе честно, что вам выгодней оставаться там, где вы находитесь, и раньше вы тоже хотели этого, хоть и были согласны с его планом. Зачем важно отрефлексировать это честно? В этом случае вы не будете педалировать ненависть к нему как к представителю вражеской страны, не будете себя накручивать и раскачивать, не будете вести с ним баталии на эту тему и ссориться. Не он лично начал военную операцию и прямой ответственности его перед вами нет, он тоже оказался заложником ситуации. Если у вас есть желание сохранить нормальные отношения с отцом своего ребенка и дать этим отношениям на будущее шанс, хотя бы в качестве дружбы и совместного родительства, не фокусируйтесь на своей боли, ненависти, мести, национальной обиде. Скажите себе честно, что обстоятельства, в том числе и трагичные, сложились так, что быть вместе вам пока не суждено. Если мужу удобно думать, что это временно, пусть он думает так, не спорьте. Вы можете считать, что это навсегда, объяснять ему это ни к чему. Не факт, что вы сами когда-нибудь не передумаете. Всякое может случиться и лучше пока не заглядывать далеко. Друзья, какая речь автора мужу сейчас будет в границах? Аргументируйте)