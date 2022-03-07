Мнение: Коротко по Украине. 07.03.2022

Коротко по Украине. 07.03.2022

1. Мариуполь. Объявленная эвакуация гражданских вновь не состоялась. Сорвана нацистами. В ДНР объявили, что скоро начнут зачистку города.

2. Волноваха. Организованного выхода также нет. Возобновление активной зачистки ожидается в течение суток.

3. Харьков. Объявленная эвакуация гражданских вновь не состоялась. Сорвана нацистами. Отмечалась серьезная работа артиллерии и РСЗО в районе Харькова. ВСУ сами у себя отбили Чугуев, в который ВС РФ даже не заходили. Расширяется зона контроля вокруг Балаклеи.

4. Изюм. Серьезные бои вокруг города. По информации украинских источников, ВС РФ решают задачу по занятию города и уже зашли в него. Взятие Изюма резко ухудшит ситуацию для всей группировки ВСУ на Донбассе.

5. Северодонецк. Продолжаются бои на окраинах Рубежного. Сам Северодонецк в лоб не штурмуют.

6. Славянск-Краматорск. В районе агломерации нанесено несколько ударов по ВСУ. Трасса Изюм – Славянск пока не перерезана.

7.Запорожье. ВС РФ подошли к Гуляйполю и продвигаются к востоку от него на север и северо-восток, в тыл группировки ВСУ на Донбассе. Противник продолжает загибать фронт, чтобы замедлить продвижение ВС РФ.

8. Николаев. На окраинах города продолжились спорадические бои и обстрелы с применением РСЗО. Сам город полностью не блокирован. Продвижения к Южноукраинской АЭС в районе Вознесенска пока что нет.

9. Киев. Продолжились бои к западу от города плюс ВС РФ постепенно укрепляет контроль над Бучей. Ирпень под ВСУ. С востока происходили столкновения под Броварами (в город ВС РФ не заходили). Чернигов и Сумы без особых изменений. Местное руководство под угрозой расстрела не выпускает жителей по гуманитарным коридорам.

10.Одесса. Без серьезных изменений. Десантов как не высаживали. Так и не высаживают, скорее попугивают потенциальной угрозой.

Сегодня в Белоруссии ожидаются переговоры РФ и Украины. Россия настаивает на своих основных требованиях — признание Крыма, признание ЛДНР, демилитаризация, денацификация + внеблоковый статус. Ожидаемый срыв переговоров Украиной, скорее всего, приведет к интенсификации боевых действий уже в ближайшие сутки, а ночью или утром стоит ожидать ракетных ударов по территории Украины. США в субботу, что вторая фаза наступления ВС РФ начнется в течение 48-72 часов.

https://t.me/boris_rozhin/29110 – цинк

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