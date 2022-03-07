Что же я буду делать? – Личное мнение
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У кого — какие проблемы, а у Настеньки Волочковой — отсутствие льда в купели.
https://t.me/lenamiro/11064
«Что же я буду делать?» — вопрошает жеманница Настенька.
Я бы не писала об этом пост.
Хотя бы потому, что лично для Настеньки у меня есть чёткий и однозначный ответ на этот её вопрос. Я точно знаю, что Волочковой давно пора перестать делать. Но она этого, увы, не сделает.
Меня заинтересовало другое: сам вопрос, которым задаётся Настенька.
Фото: istockphoto.com
Что же я буду делать? Этот вопрос сейчас актуален как никогда.
Задавались им в последнее время? Ответы нашли?
Рассказывайте.
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Источник: Лена Миро
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