 

Что же я буду делать? – Личное мнение

07.03.2022, 21:20, Разное
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У кого — какие проблемы, а у Настеньки Волочковой — отсутствие льда в купели.

https://t.me/lenamiro/11064

«Что же я буду делать?» — вопрошает жеманница Настенька.

Я бы не писала об этом пост.

Хотя бы потому, что лично для Настеньки у меня есть чёткий и однозначный ответ на этот её вопрос. Я точно знаю, что Волочковой давно пора перестать делать. Но она этого, увы, не сделает.

Меня заинтересовало другое: сам вопрос, которым задаётся Настенька.


Фото: istockphoto.com

Что же я буду делать? Этот вопрос сейчас актуален как никогда.

Задавались им в последнее время? Ответы нашли?

Рассказывайте.

Источник: Лена Миро



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