Скандалы: Отечественная социальная сеть ЯRus восстановит работу в полном объеме в ближайшее время

Пользователи социальной сети сообщают о сбоях в работе приложения, по словам разработчиков, за последнее время в приложении зарегистрировалось 2 млн человек

Кроме того, соцсеть подверглась массированной атаке хакеров. После блокировки привычных для россиян зарубежных социальных сетей, жители страны переключились на отечественный аналог – ЯRus. В результате резкого увеличения числа пользователей произошел программный сбой и приложение перестало работать.

На данный момент разработчики устраняют проблему, чтобы восстановить доступ 2 млн пользователям, однако из-за неожиданных хакерских атак, это может занять больше времени, чем планировалось.