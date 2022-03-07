 

Скандалы: Отечественная социальная сеть ЯRus восстановит работу в полном объеме в ближайшее время

07.03.2022, 21:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пользователи социальной сети сообщают о сбоях в работе приложения, по словам разработчиков, за последнее время в приложении зарегистрировалось 2 млн человек

Кроме того, соцсеть подверглась массированной атаке хакеров. После блокировки привычных для россиян зарубежных социальных сетей, жители страны переключились на отечественный аналог – ЯRus. В результате резкого увеличения числа пользователей произошел программный сбой и приложение перестало работать.

На данный момент разработчики устраняют проблему, чтобы восстановить доступ 2 млн пользователям, однако из-за неожиданных хакерских атак, это может занять больше времени, чем планировалось.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / Эксперт заявил об углублении политического кризиса в Белоруссии: Следующим шагом станет дефолт

15.09 / Алсу восхитила звездных коллег эффектным образом с красной помадой

14.12 / Что происходит в Британии – Личное мнение

22.10 / Поддержите на волне

23.09 / Друг Манукяна назвал причину его ссоры с Бузовой

23.11 / Мнение: Может оказать давление на себя

08.07 / Ученые рассказали о динозавре размером с автобус, обитавшем в Испании

25.06 / Эндокринолог назвала первый признак возможного диабета

25.07 / Мнение: От чего зависит отношение начальства

24.09 / Главу ОКР Позднякова по ошибке заблокировали в Instagram

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика