5 причин смотреть сериал “Исправление и наказание” с Анной Михалковой

Анна Михалкова, звезда “Шторма” и “Обычной женщины”, играет Алену Неверову, замначальника по воспитательной работе в колонии посреди российской глубинки. По сюжету к ней приезжают родственники ее умершего отца: сперва кажется, что просто познакомиться, но вскоре выяснится, что все дело в наследстве – ради него незваные гости даже сжигают дом главной героини. Но Алена не держит зла: когда те попадают в тюрьму, она принимает внезапное решение – любой ценой перевоспитать аферистов и найти в них добро, хоть предпосылок для этого видят далеко не все.

Злободневные вопросы

Как нетрудно догадаться, сериал сводит героев из разных слоев общества. Родственники почившего бизнесмена представляют привилегированный класс, Алена – простая русская женщина, буквально живущая в избе и выносящая из горящего дома то, что дорого ее сердцу. Но у обеих сторон есть точки соприкосновения, пусть и находят их не сразу. Богатые часто ведут себя глупо, трусливо и агрессивно,их заботит только личное благополучие. За сожженный дом они никакой вины не чувствуют, поэтому и в колонии оставаться долго не намерены. В это время непреклонный характер Алены пытается добиться своего – откопать добро в закоулках души богатеев, и она готова пойти на самые крайние меры, порой с пеной у рта. Иными словами, мир сериала противоречив и неоднозначен. Создатели через своих героев говорят, что любой человек может оказаться далеко не тем, каким его мы его себе представляли. Все как в настоящей жизни.

Кадр из фильма

Мудрые мысли

Несмотря на то, что “Исправление и наказание” – комедия, сериал не только развлекает зрителя, но и задает правильные вопросы. У главной героини благая цель – перевоспитать заключенных, но ее замашки контрол-фрика, стремление всех подчинить своим правилам и нежелание идти на уступки порой отталкивают и ставят под сомнение правильность ее решений. Может ли она измениться? Да. Алена меняется, как и преступники, которых она курирует, и это ключевая тема первого сезона.

Другой вопрос в том, можно ли делить вещи строго на хорошие и плохие. Авторы сериала считают, что нет. Как Алена отказывается верить, что бандиты – безнадежно плохие люди, так и зритель, глядя на героев, понимает, что тюремная надзирательница может быть чересчур упрямым добряком и напоминать тех, кого хочет перевоспитать. Но главная интрига в том, смогут ли Алена и ее новые родственники стать семьей? Готова ли она простить их, несмотря на поджог ее дома? Или для нее это просто очередные подопечные, которых нужно перевоспитать? Как изменятся сами арестанты, учитывая, что их оставили без наследства? Хочется верить, что сценаристы достучаться до зрителей, все больше и больше раскрывая своих героев.

Самый необычный образ Анны Михалковой

“Исправление и наказание” – еще одна победа Анны Михалковой на российском телевидении. Если “Шторм” напомнил, что актрисе блестяще удаются драматические роли (там ее героиня медленно умирает из-за болезни печени), то новый сериал закрепляет за ней статус ведущей комедийной актрисы своего поколения. Михалкова отлично передает главные черты Алены: фантастическую наивность, веру в добро и обостренное чувство справедливости. Учитывая, что героиню чуть не обвели вокруг пальца, ее поведение выглядит немного абсурдно – любой другой точно утратил бы самообладание. Но Алена стоит на своем, упорно помогая людям, которые едва ли этого заслуживают, поэтому ее пример смотрится до странного комично. Сама Михалкова активно участвовала в создании образа Алены. Она долго обсуждала образ героини с авторами сериала, и те всегда прислушивались к ее вопросам и замечаниями.

Яркие женские персонажи

Кроме социальной проблематики, “Исправление и наказание” богато на колоритных женских персонажей. Помимо Алены здесь еще есть Марина (Александра Макарская), брезгливая и гламурная аферистка, которая, попав в тюрьму, отказывается подчиняться правилам и вечно попадает в комичные ситуации, становясь объектом насмешек со стороны надзирателей. А самая ударная сцена первых эпизодов разыграна между женой и любовницей покойного богатея: в равной степени заносчивые, они не хотят работать сообща и едва не дерутся, заставляя друг друга тащить тюремную кровать. Выглядит это так же смешно, как и звучит. Посреди комичных и абсурдных сцен у каждого персонажа найдется момент откровения, когда он озвучит то, что многие из нас не решаются произносить вслух.

Кроме того, режиссер сериала – тоже женщина, Анна Пармас. Она работала с Михалковой над комедией “Давай разведемся!”, где актриса сыграла успешного врача, от которой уходит муж. Это тонкое кино про сильную женщину, но без назидательных интонацией. Так и “Исправление и наказание” рассказывает об уникальных персонажах и одновременно о современном обществе, но обходится без нравоучений.

Отсылки к классике, проверенной временем

Одна из фишек главной героини – жизнь по заветам героев советских мультфильмов, книжек и кино. Алена использует их, чтобы перевоспитать осужденных. Например, чтобы сплотить зеков, она упоминает Кота Леопольда, призывая всех работать дружно и сообща, а мультик “Волк и семеро козлят” наводит ее на мысль, что в тюрьме есть слабые люди, которых необходимо поместить в шоковую ситуацию, чтобы они перестали бояться и начали себя уважать. Даже утренняя прогулка в тюремном двору у нее идет по “дороге добра” из желтого кирпича, который в сказке “Волшебник изумрудного города” вместе с друзьями топтала Элли. Эти отсылки отлично ложатся на философию Алены и предельно точно иллюстрируют как ее идеи, так и противоречия внутри персонажа.