Мерием Узерли стала героиней нового номера HELLO!: эксклюзивный бэкстейдж со съемок
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Мне близок свежий мейк, который подчеркивает достоинства, но выглядит максимально естественно,
– говорит Мерием. Для первого образа актрисы были использованы натуральные оттенки и легкие текстуры.
В основе второго beauty-образа Мерием – сияющий тон, созданный, в том числе, при помощи продуктов для контуринга. Глаза подчеркнуты нежными нюдовыми тенями и тушью для ресниц с эффектом объема.
В повседневной жизни практически не крашусь. Во время деловых поездок или важных встреч также стараюсь выглядеть естественно – использую только легкую основу, пудру, тушь и блеск для губ нейтрального оттенка.
Выразительные стрелки в ретро-стиле, зрительно увеличивающие глаза, созданы при помощи рассыпчатых теней. Финальный штрих – жидкая подводка и тушь, подчеркнувшая верхние и нижние ресницы.
Для вечерних мероприятий и выходов на красные дорожки предпочитаю макияж с акцентом на глаза. Также могу использовать более яркую помаду и румяна.
Видео: Кирилл Пьянов
Интервью, продюсирование: Анна Федюнина
Фото: Ино Ко
Стиль: Алеко Надирян
Макияж: Лариса Хатмуллина для Faberlic
Прически: Марина Рой
Ассистент фотографа: Дмитрий Иванов
Ассистент стилиста: Мария Дорофеева
Благодарим отель The Ritz–Carlton, Moscow и ресторан Sartoria Lamberti за помощь в организации съемки
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