Мерием Узерли стала героиней нового номера HELLO!: эксклюзивный бэкстейдж со съемок

Мне близок свежий мейк, который подчеркивает достоинства, но выглядит максимально естественно,

– говорит Мерием. Для первого образа актрисы были использованы натуральные оттенки и легкие текстуры.

В основе второго beauty-образа Мерием – сияющий тон, созданный, в том числе, при помощи продуктов для контуринга. Глаза подчеркнуты нежными нюдовыми тенями и тушью для ресниц с эффектом объема.

В повседневной жизни практически не крашусь. Во время деловых поездок или важных встреч также стараюсь выглядеть естественно – использую только легкую основу, пудру, тушь и блеск для губ нейтрального оттенка.

Выразительные стрелки в ретро-стиле, зрительно увеличивающие глаза, созданы при помощи рассыпчатых теней. Финальный штрих – жидкая подводка и тушь, подчеркнувшая верхние и нижние ресницы.

Для вечерних мероприятий и выходов на красные дорожки предпочитаю макияж с акцентом на глаза. Также могу использовать более яркую помаду и румяна.

Видео: Кирилл Пьянов

Интервью, продюсирование: Анна Федюнина

Фото: Ино Ко

Стиль: Алеко Надирян

Макияж: Лариса Хатмуллина для Faberlic

Прически: Марина Рой

Ассистент фотографа: Дмитрий Иванов

Ассистент стилиста: Мария Дорофеева

Благодарим отель The Ritz–Carlton, Moscow и ресторан Sartoria Lamberti за помощь в организации съемки