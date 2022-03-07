 

Мерием Узерли стала героиней нового номера HELLO!: эксклюзивный бэкстейдж со съемок

07.03.2022, 20:18, Разное
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Мне близок свежий мейк, который подчеркивает достоинства, но выглядит максимально естественно,

– говорит Мерием. Для первого образа актрисы были использованы натуральные оттенки и легкие текстуры.

В основе второго beauty-образа Мерием – сияющий тон, созданный, в том числе, при помощи продуктов для контуринга. Глаза подчеркнуты нежными нюдовыми тенями и тушью для ресниц с эффектом объема.

В повседневной жизни практически не крашусь. Во время деловых поездок или важных встреч также стараюсь выглядеть естественно – использую только легкую основу, пудру, тушь и блеск для губ нейтрального оттенка.

Выразительные стрелки в ретро-стиле, зрительно увеличивающие глаза, созданы при помощи рассыпчатых теней. Финальный штрих – жидкая подводка и тушь, подчеркнувшая верхние и нижние ресницы.

Для вечерних мероприятий и выходов на красные дорожки предпочитаю макияж с акцентом на глаза. Также могу использовать более яркую помаду и румяна.

Видео: Кирилл Пьянов
Интервью, продюсирование: Анна Федюнина
Фото: Ино Ко
Стиль: Алеко Надирян
Макияж: Лариса Хатмуллина для Faberlic
Прически: Марина Рой
Ассистент фотографа: Дмитрий Иванов
Ассистент стилиста: Мария Дорофеева

Благодарим отель The RitzCarltonMoscow и ресторан Sartoria Lamberti за помощь в организации съемки



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