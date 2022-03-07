РФС подал апелляцию на решение ФИФА и УЕФА в Спортивный арбитражный суд

Российский футбольный союз (РФС) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборные РФ от участия в международных соревнованиях.

«РФС сегодня подал апелляцию в CAS», – приводит ТАСС сообщение службы коммуникаций РФС.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия во всех соревнованиях.

3 марта стало известно, что РФС намерен оспорить в CAS решение ФИФА и УЕФА об отстранении сборных РФ от участия в международных соревнованиях.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.